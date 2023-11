Gestire il peso dei cuccioli e mantenerli attivi

Errori nella gestione del peso del cucciolo

Non trattare il tuo cucciolo come un essere umano. I cani non hanno bisogno di varietà nella loro alimentazione: attieniti a un singolo tipo di cibo bilanciato dal punto di vista nutrizionale e adotta una routine in grado di rendere il processo semplice e chiaro per il tuo animale domestico.

Non offrire al cucciolo avanzi di cucina poiché potrebbero aumentare in modo significativo la quantità di energia (e di grassi) assunta. Inoltre, tale atteggiamento potrebbe incoraggiare comportamenti scorretti, come una continua richiesta di cibo mentre sei seduto a tavola.

Non dare al tuo cucciolo degli snack per incoraggiarlo ad assumere il suo cibo "principale". Tale comportamento sarebbe controproducente, poiché, pensando di ricevere uno snack, il cucciolo potrebbe finire per rifiutarsi di mangiare le sue crocchette.

Non nutrire eccessivamente il tuo cucciolo. L'appetito del tuo cucciolo varierà a seconda dell'età, tuttavia non cadere nella tentazione di offrirgli altro cibo qualora finisca la sua razione o di farlo mangiare in altri momenti della giornata qualora sia avanzata parte del pasto precedente. Mangerà quando avrà fame. Inoltre, offrendogli pasti piccoli e frequenti gli darai modo di soddisfare la sua fame più tardi.

Anche se può essere difficile, è essenziale attenersi ai consigli ricevuti in merito ad alimentazione ed esercizio fisico per evitare che il tuo cucciolo manifesti problemi di salute in futuro. Attieniti a queste linee guida, tieni d'occhio il suo cibo e dedica molto tempo a giocare lui: gli offrirai il miglior inizio di vita possibile.