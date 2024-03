Quando passare dall’alimento per cuccioli a quello per cani adulti?

Comprendere la differenza tra alimenti per cuccioli e alimenti per cani adulti

Gli alimenti per cuccioli vengono accuratamente formulati per fornire nutrienti specifici, essenziali per una crescita e uno sviluppo ottimali. Per favorire la salute di ossa, articolazioni e muscoli, il contenuto in proteine, grassi, calcio e fosforo di questi alimenti è maggiore rispetto a quelli formulati per cani in età più avanzata.

È bene però ricordare che i fabbisogni di un cucciolo possono variare in funzione della razza e della taglia. Un cucciolo di una razza di piccola taglia, ad esempio, può avere un fabbisogno energetico differente rispetto ad un cucciolo di una razza di taglia grande.

È importante, inoltre, effettuare una adeguata transizione dal cibo per cuccioli a quello per cani adulti. Iniziare troppo presto o troppo tardi, infatti, potrebbe portare a carenze o eccessi nutrizionali in grado di influenzare lo sviluppo del cucciolo. Rivolgiti al Medico Veterinario per dei suggerimenti e per assicurarti di procedere nel modo corretto.