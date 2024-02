Suggerimento 1: Parla con il tuo Medico Veterinario o con il tuo rivenditore

Molti alimenti per cani sono specificatamente formulati per diversi stati della vita o per particolari condizioni cliniche. Prima di iniziare a somministrare un'alimentazione mista, parla con il tuo Medico Veterinario per assicurarti di offrire al tuo cane la corretta quantità di cibo in base alla sua età e al suo profilo sanitario.

Suggerimento 2: Controlla le razioni

Gli alimenti per cani Super Premium hanno specifiche porzioni in base alla taglia e al peso del cane e vi sono differenze tra alimento umido e secco. Il cibo umido contiene meno calorie per grammo rispetto al cibo secco. Quando si passa all'alimentazione mista, per preparare la giusta porzione non basta scambiare un dosatore di secco con un dosatore di umido. Le confezioni Super Premium includono delle indicazioni su come eseguire le corrette porzioni, ma, in caso di dubbi, chiedi al tuo rivenditore o all'azienda di mangimi per animali affinché ti forniscano una tabella nutrizionale che ti aiuti a mantenere il peso forma del tuo pet.

Suggerimento 3: Effettua il cambiamento in modo graduale

Può sembrare che i cani mangino di tutto, ma qualche volta il loro stomaco può essere molto sensibile. Ecco perché consigliamo che qualsiasi cambiamento di alimentazione avvenga gradualmente e spalmato nel tempo. In questo modo, l'apparato digerente avrà il tempo di adattarsi. È buona norma combinare una quantità molto piccola del nuovo alimento il primo giorno e continuare a integrarlo al vecchio alimento equilibrando le quantità per sette giorni consecutivi finché non offrirai il giusto quantitativo di alimento misto il settimo giorno.

Suggerimento 4: Non è necessario combinare gli alimenti in una sola volta

Quando dai da mangiare al tuo cane, non è necessario mescolare l'alimento secco a quello umido nella stessa ciotola. In realtà, non è necessario neanche servirli contemporaneamente. Uno dei vantaggi del cibo secco è il mantenimento sia delle sue caratteristiche che dell'aroma. Per questo è perfetto se il tuo cane preferisce fare tanti piccoli pasti nell'arco della giornata (anziché terminare tutto il cibo che gli offri in un unico momento). La sera potrai servigli il cibo umido.

Suggerimento 5: Non dimenticare mai l'acqua

Naturalmente, vi sono molti vantaggi nell'offrire al proprio cane una combinazione di alimento secco e umido. Uno di questi è che il cibo umido aiuta a mantenerlo idratato. Tuttavia, svolge solo una parte del lavoro. Ecco perché dovresti sempre assicurarti che vi sia una costante disponibilità di acqua fresca e pulita. Non tenerla sotto il sole per non farla diventare calda, metti a disposizione più di una ciotola in modo che ce ne sia una di scorta in caso si ribaltasse quando non sei a casa e controlla che l'acqua sia sempre pulita. Alcuni cani amano immergere le loro sporche zampe nell'acqua.