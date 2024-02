Nutrienti essenziali per cani e gatti

Quando si tratta di determinare i nutrienti di un alimento, è importante ricordare che l'eccesso e la carenza possono essere ugualmente dannosi. Pertanto, la giusta quantità e la facilità di digestione di ogni nutriente costituiscono i criteri principali di un'alimentazione completa ed equilibrata.

Il rapporto preciso di nutrienti può essere specifico in base alla razza, l'età, lo stile di vita e le sensibilità di un animale domestico. Se non si è certi dei nutrienti di cui un animale domestico ha bisogno per la propria salute e il proprio benessere, è consigliabile consultare un medico veterinario. Il medico veterinario sarà in grado di eseguire un'indagine completa riguardo l'alimentazione e indicare eventuali esami fisici necessari per determinare il miglior profilo nutrizionale per un gatto o un cane.