I nutrienti sono fondamentali per consentire all'organismo di cani e gatti di funzionare correttamente. Quando si pensa ad un alimento per animali domestici, è normale concentrarsi sugli ingredienti di una formula, ad esempio sul tipo di fonti proteiche utilizzate. In realtà, gli ingredienti sono solo dei mezzi attraverso i quali apportare nutrienti, sono quest'ultimi a svolgere un ruolo importante per la salute e il benessere degli animali. Un gatto o un cane non saranno mai carenti di pollo, ad esempio, ma potrebbero diventare carenti di sostanze nutritive, come la taurina.