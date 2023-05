Il risultato è una nutrizione concepita per rispondere a esigenze nutrizionali specifiche con la massima precisione. Il tuo animale domestico riceverà la gamma completa ed equilibrata di nutrienti e aminoacidi necessari allo sviluppo di muscoli forti, al mantenimento di un corpo sano e al supporto delle difese naturali. In tal modo, riceverà tutta l'energia di cui ha bisogno per prosperare e vivere in salute.