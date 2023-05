È fondamentale soddisfare le esigenze dei gattini tramite il loro più grande alleato: una nutrizione mirata. Gli alimenti che andremo a proporgli devono tenere in considerazione che il sistema digerente e le difese naturali sono ancora immaturi e che necessitano di un quantitativo adattato in calorie e nutrienti specifici. Per questo abbiamo creato il Programma Crescita Gattino ROYAL CANIN®, una offerta nutrizionale suddivisa in varie fasi e volta a soddisfare i caratteristici fabbisogni dei gattini fino al raggiungimento dell’età adulta.

Scopriamo insieme quali sono e come si caratterizzano le varie fasi legate alla crescita dei gattini per comprendere al meglio come un’alimentazione specifica possa fare la differenza per supportare la loro salute.