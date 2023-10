DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Mother & Babycat è appositamente pensato per soddisfare gli elevati fabbisogni energetici della tua gatta dalla fine della gestazione e durante la lattazione. È inoltre formulato per supportare la crescita dei gattini fino ai 4 mesi di età. Contiene un complesso scientificamente provato tra cui vitamina C e vitamina E che contribuiscono allo sviluppo delle difese naturali. Questa formula è arricchita con acidi grassi omega-3 (DHA) che supportano lo sviluppo cerebrale della vista dei gattini. Le crocchette di ROYAL CANIN® Mother & Babycat sono facili da reidratare con acqua, dando origine ad una consistenza morbida e molto appetibile, adatta per favorire lo svezzamento e mantenere lo stato di idratazione dei gattini. Dopo solo 16 settimane, i tuoi gattini avranno bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i loro fabbisogni nutrizionali legati alla successiva fase di crescita. Gli alimenti completi e bilanciati Kitten di ROYAL CANIN® aiutano a supportare questo momento delicato della crescita dei gattini. Sono disponibili in versione secca (crocchette) o in diverse consistense di umido (morbido patè, bocconcini in salsa e/o in gelatina).

