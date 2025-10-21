Mother & Babycat
Alimento secco per gatti
Alimento completo per gatti - Speciale gatte e loro gattini - Gatte in gestazione e lattazione - Gattini nella prima fase della crescita (da 1 a 4 mesi di età) e durante lo svezzamento
Quantità
DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Mother & Babycat è appositamente pensato per soddisfare gli elevati fabbisogni energetici della tua gatta dalla fine della gestazione e durante la lattazione. È inoltre formulato per supportare la crescita dei gattini fino ai 4 mesi di età. Contiene un complesso scientificamente provato tra cui vitamina C e vitamina E che contribuiscono allo sviluppo delle difese naturali. Questa formula è arricchita con acidi grassi omega-3 (DHA) che supportano lo sviluppo cerebrale della vista dei gattini. Le crocchette di ROYAL CANIN® Mother & Babycat sono facili da reidratare con acqua, dando origine ad una consistenza morbida e molto appetibile, adatta per favorire lo svezzamento e mantenere lo stato di idratazione dei gattini. Dopo solo 16 settimane, i tuoi gattini avranno bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i loro fabbisogni nutrizionali legati alla successiva fase di crescita. Gli alimenti completi e bilanciati Kitten di ROYAL CANIN® aiutano a supportare questo momento delicato della crescita dei gattini. Sono disponibili in versione secca (crocchette) o in diverse consistense di umido (morbido patè, bocconcini in salsa e/o in gelatina).
BENEFICI
ROYAL CANIN
Fondata nel 1968 da un Medico Veterinario ed ispirata dalla medicina veterinaria all’avanguardia, la nutrizione salute di Royal Canin supporta il benessere di gatti e cani.
IMPEGNO ALLA SOSTENIBILITA'
Contiene antiossidanti naturali. Senza aromi artificiali. Senza coloranti artificiali.
SUPPORTO DELLA MADRE E DEL GATTINO
MOTHER & BABYCAT è una soluzione nutrizionale specifica adattata agli elevati fabbisogni energetici della gatta alla fine della gestazione e durante la lattazione, per uno sviluppo ottimale dei gattini nella prima fase della crescita.
DIFESE NATURALI OTTIMALI
Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del gattino grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E.
SVILUPPO CEREBRALE
Arricchito con un acido grasso omega-3 (DHA), per supportare lo sviluppo cerebrale e della vista del gattino.
PACKAGING
Con tecnologia easyopen & zipsystem Confezionato in atmosfera protettiva per preservare più a lungo la freschezza e le qualità nutrizionali.