Kitten
Alimento secco per gatti
Alimento completo per gatti - Speciale gattini nella seconda fase della crescita (fino a 12 mesi di età)
Quantità
DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Kitten è appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei gattini nella “fase di consolidamento” della loro crescita. E’ specifico per i gattini tra i 4 e i 12 mesi di età che affrontano un periodo di cambiamenti fisici e comportamentali significativi. Questo alimento contiene livelli adattati di proteine, sali minerali e vitamine per soddisfare gli elevati fabbisogni energetici e supportare lo sviluppo di ossa e muscoli del tuo gattino. Contiene inoltre vitamina C e vitamina E che contribuiscono allo sviluppo delle difese naturali del gattino. ROYAL CANIN® Kitten è inoltre arricchito con acidi grassi omega-3 (DHA) che supportano lo sviluppo cerebrale e della vista del gattino. Grazie a una combinazione di preziosi prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili, ROYAL CANIN® Kitten favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva . Le crocchette ROYAL CANIN® Kitten sono state inoltre appositamente pensate per adattarsi alla piccola bocca dei gattini. Grazie all’azione meccanica di pulizia esercitata durante la masticazione si promuove l’igiene orale del gattino. Al raggiungimento dei 12 mesi di età, il tuo gattino avrebbe bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati all’età adulta. ROYAL CANIN® propone una vasta offerta di alimenti completi e bilanciati atti a soddisfare le specifiche necessità dei gatti adulti. Sono disponibili in versione secca (crocchette) o in diverse consistenze di umido (morbido paté, bocconcini in salsa e/o in gelatina).
BENEFICI
ROYAL CANIN
Fondata nel 1968 da un Medico Veterinario ed ispirata dalla medicina veterinaria all’avanguardia, la nutrizione salute di Royal Canin supporta il benessere di gatti e cani.
RICERCA ROYAL CANIN
- 100% degli allevatori sono soddisfatti*. (*Sulla base di un’indagine di approvazione tra 8 allevatori, 20 cucciolate, 100 gattini i condotta nel 2020 e 2021 in europa sul prodotto Kitten Dry.) - 90% dei proprietari di animali raccomanderebbero Kitten Dry ad un altro proprietario**. (**Sulla base di un’indagine a 42 proprietari di animali condotta nel 2020 e 2021 in Europa sul prodotto Kitten Dry.)
IMPEGNO ALLA SOSTENIBILITA'
Contiene antiossidanti naturali. Senza aromi artificiali. Senza coloranti artificiali.
DIFESE NATURALI OTTIMALI
Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del gattino grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E.
SVILUPPO CEREBRALE
Arricchito con un acido grasso omega-3 (DHA), per supportare lo sviluppo cerebrale e della vista del gattino.
SUPPORTO DEL MICROBIOMA
Combinazione di prebiotici (MOS) e di proteine altamente digeribili per favorire l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva.
Crocchette di dimensione adattata
PACKAGING
Con tecnologia easyopen & zipsystem Confezionato in atmosfera protettiva per preservare più a lungo la freschezza e le qualità nutrizionali.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|Kitten's age (months)
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Kitten's weight (kg)
|0.48 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Rationing (grams/day)
|29g
|48g
|61g
|66g
|69g
|67g
|64g
|61g
|58g
|55g
|53g
|51g
|Kitten's age (months)
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Kitten's weight (kg)
|0.48 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Rationing (grams/day)
|Use BABY CAT MOUSSE ONLY
|1 pouch + 27g
|1 pouch + 40g
|1 pouch + 45g
|1 pouch + 48g
|1 pouch + 46g
|1 pouch + 43g
|1 pouch + 40g
|1 pouch + 37g
|1 pouch + 34g
|1 pouch + 31g
|1 pouch + 30g