DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Kitten è appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei gattini nella “fase di consolidamento” della loro crescita. E’ specifico per i gattini tra i 4 e i 12 mesi di età che affrontano un periodo di cambiamenti fisici e comportamentali significativi. Questo alimento contiene livelli adattati di proteine, sali minerali e vitamine per soddisfare gli elevati fabbisogni energetici e supportare lo sviluppo di ossa e muscoli del tuo gattino. Contiene inoltre vitamina C e vitamina E che contribuiscono allo sviluppo delle difese naturali del gattino. ROYAL CANIN® Kitten è inoltre arricchito con acidi grassi omega-3 (DHA) che supportano lo sviluppo cerebrale e della vista del gattino. Grazie a una combinazione di preziosi prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili, ROYAL CANIN® Kitten favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva . Le crocchette ROYAL CANIN® Kitten sono state inoltre appositamente pensate per adattarsi alla piccola bocca dei gattini. Grazie all’azione meccanica di pulizia esercitata durante la masticazione si promuove l’igiene orale del gattino. Al raggiungimento dei 12 mesi di età, il tuo gattino avrebbe bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati all’età adulta. ROYAL CANIN® propone una vasta offerta di alimenti completi e bilanciati atti a soddisfare le specifiche necessità dei gatti adulti. Sono disponibili in versione secca (crocchette) o in diverse consistenze di umido (morbido paté, bocconcini in salsa e/o in gelatina).

