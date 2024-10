Dalla nascita all'età adulta, hai a tua disposizione diversi metodi per aiutare il tuo gatto a essere sempre felice e in salute, inclusi l'alimentazione e il modo in cui sviluppa il proprio rapporto con il cibo.

Alimentazione del gattino fino a quattro settimane

Dalla nascita a un mese di età, il tuo gattino riceverà tutta la nutrizione di cui ha bisogno dal latte della madre. All'inizio riceverà il colostro, un liquido simile al latte materno, necessario per le sue difese naturali nella prima fase di vita, quindi passerà al latte. Se il tuo medico veterinario te lo consiglia, puoi somministrare ai gattini neonati un latte appositamente studiato, in grado di offrire loro il nutrimento di cui hanno bisogno. La possibilità di ricorrere a tale alimento è fondamentale se la madre non ha latte o non ne ha a sufficienza oppure se la cucciolata è molto grande.

All'inizio, mentre impara a succhiare il latte dalla madre, il tuo gattino potrebbe perdere un po' di peso. Tuttavia, dopo questo periodo iniziale, l'aumento ponderale dovrebbe essere costante: verificalo ogni giorno e, se il peso rimane stabile o scende, consulta il medico veterinario. In questa fase, la cosa migliore che puoi fare è assicurarti che i tuoi gattini e la loro mamma siano al sicuro, che non vengano disturbati e che possano nutrirsi in tutta tranquillità.

Alimentazione del gattino da quattro settimane a quattro mesi

A quattro settimane, il tuo gattino inizierà a mostrare interesse per il cibo solido e potrai iniziare lo svezzamento. Per farlo, reidrata una crocchetta asciutta con latte per gattini o acqua fino a ottenere una consistenza pastosa, facilmente gestibile dal tuo gattino. In alternativa, utilizza un alimento umido. Scegli un alimento specifico per gattini che sostenga la loro crescita: ad esempio, un cibo con antiossidanti supporta le difese naturali, considerando che durante lo svezzamento l'immunità che hanno ricevuto dal colostro inizia a venire meno.

Puoi iniziare a imporre buone abitudini alimentari assicurandoti di tenere la lettiera separata dalle aree adibite al pasto, al gioco e al riposo, proprio come avverrebbe in natura. Metti sempre a sua disposizione acqua fresca, così da mantenere il gattino sempre idratato.