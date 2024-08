Nel corso della sua vita, vedrai il tuo gatto andare incontro a numerosi cambiamenti di natura comportamentale, fisica e nutrizionale. I primi mesi di vita di un gattino sono cruciali, poiché è in questo periodo che impara a conoscere il mondo che lo circonda e si prepara a diventare un gatto adulto sano. Comprendere queste fasi vuol dire poter fare del tuo meglio per dargli ciò di cui ha bisogno fin dai primi istanti di vita.

La prima settimana di vita del tuo gattino

Il gattino inizia a poppare appena nato: nell'arco dei primi tre giorni di vita sviluppa una preferenza per la mammella dalla quale nutrirsi e rimane fedele alla sua scelta per tutto il periodo dell'allattamento. L'allattamento nei primi giorni di vita è molto importante, in quanto è in questo periodo che il gattino ingerisce il colostro, una sostanza ricca di anticorpi, che lo aiuta a sviluppare le proprie difese immunitarie.

Al quinto giorno di vita, il gattino inizia ad aprire gli occhi e, dopo circa una settimana, perde il cordone ombelicale. Inizia quindi ad aumentare di peso con un incremento compreso tra i 10 e i 30 grammi al giorno, perciò è importante pesarlo quotidianamente e monitorare il comportamento della mamma dei gatti cuccioli per accertarsi che non gli impedisca di nutrirsi.

Il tuo gattino a due settimane di vita

A questo punto i gattini iniziano a provare a tenersi sulle zampe, anche se trascorrono il 90% del tempo a dormire mentre i loro corpi crescono rapidamente. Iniziano a spuntare i primi denti da latte, 26 in totale, che verranno sostituiti dai denti permanenti solo quando il gattino avrà raggiunto i 5-7 mesi di età.

Il tuo gattino a quattro settimane di vita

A un mese di vita il gattino camminerà, giocherà e inizierà a socializzare con i suoi fratelli e le sue sorelle. Comincerà anche a mostrare interesse per il cibo solido della mamma, quindi potrai iniziare la transizione da una dieta basata esclusivamente sul latte a una più appropriata. Tale transizione dovrà avvenire gradualmente, usando crocchette reidratabili (nel latte o in acqua tiepida), più facili da masticare e ingerire.