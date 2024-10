Quali vaccinazioni dovrebbe avere il mio nuovo gattino?

La vaccinazione contribuisce a proteggere la salute del tuo gattino. Pertanto, è fondamentale sottoporlo a un corretto programma vaccinale in base alla tabella di crescita del gatto. Sono disponibili diversi vaccini e, in linea di massima, possono essere suddivisi in due categorie:

Vaccini raccomandati

Vaccini facoltativi

I vaccini essenziali (detti anche "core") sono raccomandati per tutti i gattini e i gatti, indipendentemente dal loro stile di vita, mentre quelli facoltativi (detti anche "non core") saranno consigliati a seconda del rischio di esposizione alla specifica malattia o allo specifico virus.

Il tuo medico veterinario ti consiglierà il programma vaccinale più adatto allo stile di vita del tuo gattino.

Quali sono i vaccini raccomandati per il mio gattino?

Il tuo gattino deve essere vaccinato contro le seguenti malattie:

Influenza felina: è imputabile a vari agenti patogeni, tra cui l'herpesvirus felino (FHV) e il calicivirus felino (FCV). L'influenza felina colpisce gli occhi, la bocca e le vie respiratorie.

Virus della panleucopenia felina (FPV): è un'infezione virale, spesso fatale, che causa diarrea e vomito.

Virus della leucemia felina (FeLV): sopprime le difese naturali, lasciando il gatto infetto estremamente vulnerabile ad altre malattie.

Il medico veterinario sarà in grado di valutare il profilo di rischio del tuo gattino e l'età migliore per la vaccinazione. Definirà un programma vaccinale specifico per il tuo gattino e le sue esigenze.

Il mio gattino ha bisogno di essere vaccinato subito dopo la nascita?

Alla nascita, i gattini sono protetti dagli anticorpi trasmessi dalla madre attraverso il suo primo latte (colostro). Il periodo critico si verifica quando la concentrazione di anticorpi materni non è più sufficiente per proteggerlo dai virus, ma è ancora abbastanza alta da impedire una vaccinazione efficace. Durante questo periodo il gattino è più vulnerabile alle infezioni.

Quando dovrebbe ricevere il primo vaccino il mio gattino?

L'età ideale per la prima vaccinazione del gattino è circa a otto settimane (o tra 7 e 9 settimane), con richiamo a 3-4 mesi di età. Queste somministrazioni riguardano i vaccini raccomandati ("core").

Avrà già ricevuto un vaccino prima di venire a casa?

Dato che è consigliabile effettuare la prima somministrazione a circa otto settimane di età, è probabile che il gattino abbia già ricevuta il primo vaccino quando lo porterai a casa. Richiedi all'allevatore o al rifugio da cui l'hai adottato un documento che attesti il vaccino del gattino e forniscilo al medico veterinario quando valuterai con lui il successivo programma vaccinale del tuo gattino.

Il medico veterinario effettuerà dei controlli prima di vaccinare il mio gattino?

Prima di vaccinarlo, il medico veterinario visiterà accuratamente il tuo gattino per assicurarsi che goda di buona salute. In questo periodo è importante informarlo di qualsiasi sintomo o comportamento insolito, dalla stanchezza a episodi di diarrea occasionali.

Quando potrà uscire all'aperto il mio gattino?

Il tuo gattino non sarà protetto finché non avrà ricevuto l'ultimo richiamo. Il tuo medico veterinario sarà in grado di indicarti la tempistica esatta. Fino a quel momento devi pertanto assicurarti di tenerlo in casa.

Sarà necessario un richiamo?

E' necessario fare i richiami previsti tra la 12ᵃ e la 16ᵃ settimana per l'herpesvirus, il calicivirus, la panleucopenia e la leucemia felina.

Quando il tuo gattino compirà un anno di età, il veterinario dovrà somministrargli il richiamo annuale per gli stessi virus.

Consulta le informazioni sui richiami necessari per il tuo gattino per capire quali vaccinazioni dovrà ricevere il tuo animale domestico e quando.

Quali altri vaccini dovrei prendere in considerazione?

Con il tuo medico veterinario potresti valutare anche il vaccino antirabbico. L'esigenza di somministrare tale vaccino dipende dallo stile di vita del tuo gattino e dalla tua eventuale intenzione di viaggiare insieme a lui. Ad esempio, se prevedi di viaggiare con il tuo gattino all'interno della UE, il vaccino antirabbico è obbligatorio.

Assicurarsi che il proprio gattino riceva le vaccinazioni giuste all'età giusta è una delle cose più importanti che si possano fare per tutelare la sua salute per tutta la vita.