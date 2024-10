A che età i gattini riceveranno le loro prime iniezioni di richiamo?

Il primo richiamo per i vaccini obbligatori verrà somministrato tra le 12 e le 16 settimane di età.

Questa iniezione di richiamo iniziale riguarderà:

influenza felina: herpesvirus felino (FHV) e calicivirus felino (FCV)

virus della panleucopenia felina (FPV)

virus della leucemia felina (FeLV).

Posso consentire al mio gattino di uscire prima di ricevere il suo primo richiamo?

I gattini vengono considerati vaccinati solo se hanno ricevuto almeno due iniezioni, tra cui il primo richiamo a 12-16 settimane di età. Dopo questo periodo saranno protetti contro le malattie coperte dai vaccini.

In teoria, non dovrebbero uscire finché non hanno ricevuto la seconda iniezione. Tuttavia, da un punto di vista comportamentale, è molto importante che un giovane gattino di questa età si trovi di fronte a situazioni diverse, affinché possa diventare un adulto socializzato.

I gattini che non hanno ancora ricevuto la seconda iniezione possono quindi uscire, ma solo in luoghi in cui il rischio di infezione è basso, come nel proprio giardino.

Se prevedi che il tuo gattino vivrà per lo più in casa, la questione non dovrebbe necessariamente preoccuparti.

Il mio gattino riceverà altre iniezioni in questo periodo?

Se il Medico Veterinario lo ritiene necessario, questo è il momento giusto per somministrare il primo vaccino antirabbico. La scelta dipenderà sempre dallo stile di vita del tuo gattino e dalla tua eventuale intenzione di viaggiare all'estero insieme a lui.

Quali altre iniezioni di richiamo riceverà il mio gattino?

A un anno dalla somministrazione della seconda dose, il tuo gattino dovrà essere sottoposto a un normale richiamo, che verrà ripetuto annualmente. Se ha ricevuto vaccinazioni non obbligatorie nelle prime fasi di vita, il tuo gattino dovrà sottoporsi anche alle relative iniezioni di richiamo.

Il Medico Veterinario consiglierà e attuerà un protocollo vaccinale appropriato alle esigenze individuali del tuo gatto.

Il mio gatto riceverà gli stessi richiami ogni anno?

Non necessariamente. Il periodo di immunità da malattie e virus diversi può variare. Ciò significa che il tuo gatto non riceverà le stesse iniezioni di richiamo ogni anno.

Il periodo dipenderà dai seguenti elementi:

tipo di vaccino utilizzato

età del gatto

eventuali rischi di epidemie locali

eventuali modifiche apportate alla legge vigente

Il tuo medico veterinario saprà quali richiami occorre effettuare e ti spiegherà contro quali malattie viene vaccinato il tuo gatto durante ogni visita.

Il medico veterinario mi ricorderà le iniezioni di richiamo necessarie?

Il medico veterinario dovrebbe inviarti un promemoria con il quale ricordarti di prenotare un appuntamento per le iniezioni di richiamo del tuo gattino. Tuttavia, è sempre buona norma prendere nota delle date dei richiami da effettuare, piuttosto che affidarsi completamente ai promemoria dell'ambulatorio veterinario.

In caso di domande sulle prime vaccinazioni del gattino o sulle iniezioni di richiamo, è importante contattare il proprio medico veterinario.