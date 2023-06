Perché è importante contribuire allo sviluppo delle difese naturali dei gattini?

Perché la protezione anticorpale che il gattino riceve dalla madre non dura per sempre. È come uno scudo temporaneo che sparisce gradualmente dopo circa 5-6 settimane.

La prima vaccinazione aiuterà il tuo gattino a proteggersi contro le malattie infettive più pericolose (come panleucopenia - il tifo felino - e corizza), ma il suo corpicino non sarà in grado di ‘rispondere’ ai vaccini fino a circa 2 mesi di età. Questo lascia scoperto un periodo di vulnerabilità detto ‘gap immunitario’ durante il quale il gattino ha perso gran parte della protezione materna, ma ancora non ha acquisito la capacità di produrre anticorpi propri.

In questo periodo, che varia da animale ad animale, è molto importante che il tuo gattino venga tenuto in un luogo pulito e nutrito con alimenti specifici che aiutino a supportare la sua salute.