Le vaccinazioni contribuiscono a proteggere la salute del tuo gattino. Le vaccinazioni si suddividono in due categorie: raccomandate (core) e facoltative (non core).

I vaccini raccomandati per il gattino sono quelli contro le seguenti malattie:

Influenza felina: è imputabile a vari agenti patogeni, tra cui l'herpesvirus felino (FHV) e il calicivirus felino (FCV). L'influenza felina colpisce gli occhi, la bocca e le vie respiratorie.

Virus della panleucopenia felina (FPV): è un'infezione virale, spesso fatale, che causa diarrea e vomito.

Virus della leucemia felina (FeLV): sopprime le difese naturali, lasciando il gatto infetto estremamente vulnerabile ad altre malattie.

Per la scelta di effettuare o meno le vaccinazioni non core, parla col tuo medico veterinario che definirà il piano vaccinale specifico per il tuo gattino in base alle sue esigenze.