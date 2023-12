Per spazzolare i denti del tuo gattino, usa uno speciale spazzolino per gatti e chiedi al tuo medico veterinario consigli sul dentifricio per gattini più adatto. Introduci delicatamente lo spazzolino in modo che il tuo gattino possa abituarsi alla nuova sensazione. Si ritiene che passare prima dai molari e poi attorno agli incisivi causi meno disagio al tuo gattino. Spazzola i denti accuratamente con un movimento circolare, facendo attenzione a non danneggiare le gengive.