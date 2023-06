Mentre alcuni gatti possono dimostrarsi decisamente poco socievoli, il Maine Coon è un gatto molto affabile e amorevole con le persone. Persino socievole. Sebbene siano piuttosto indipendenti e non cerchino costantemente di attirare la tua attenzione, preferiscono comunque stare insieme a te. E ti seguirà se cambierai stanza. Ogni volta.

Non orientato verticalmente come altre razze, il Maine Coon preferisce interagire con gli oggetti a terra piuttosto che arrampicarsi. E si sviluppano lentamente: I Maine Coon raggiungono le dimensioni da adulto solo tra i tre e i cinque anni di età. Tuttavia il loro temperamento rimarrà quello di un gattino per tutta la vita: saranno sempre giocherelloni e curiosi, studiando attentamente qualsiasi attività in cui siano coinvolti i suoi proprietari.

I Maine Coon miagolano raramente. Infatti, la maggior parte degli esemplari presenta una particolare vocalità, delicata e leggera, vagamente paragonabile a un cinguettio o a un trillio, apparentemente inadeguata alla loro dimensione imponente. Con il collo incorniciato da una maestosa criniera, i Maine Coon hanno il mantello ideale "per ogni condizione atmosferica" poiché è idrorepellente. Il sottopelo morbido e fine è ricoperto da un mantello fluente di media lunghezza che, sebbene sia setoso, è molto voluminoso. Mantiene il gatto al caldo quando fa freddo, esattamente come la sua folta coda, che avvolge intorno a sé per un ulteriore isolamento. I gatti di razza Maine Coon possono avere un rispetto regale, a volte selvaggio, ma non lasciarti ingannare: sono generalmente molto dolci e fedeli ai loro proprietari fin da subito.

Ovviamente le sue dimensioni non fanno del Maine Coon un gatto molto atletico, ma il carattere pacifico e la grande pazienza li rendono ottimi compagni sia per i bambini che per il resto della famiglia. Il Maine Coon è piuttosto socievole e vivere con lui non crea alcun problema. Gli esemplari adulti vanno generalmente d'accordo con i cani e con gli altri gatti. Tutto sommato, un coinquilino ideale.