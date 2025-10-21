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MAINE COON Adult

Alimento secco per gatti

IT - Alimento completo per gatti - Speciale gatti adulti Maine Coon - Oltre 15 mesi di età

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Formato: 10 kg
21,23 €/kg
18,50 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

BENEFICI

IL GIGANTE GENTILE

Corpo robusto, lungo e rettangolare Mantello semi-lungo con un sottopelo fine e setoso Orecchie con ciuffi di peli alla sommità Muso squadrato

FORMULA ESCLUSIVA - Taurina & acidi grassi omega 3

Exclusive formula - Taurine & Omega 3 fatty acids

SPECIALE GRANDE MASCELLA

Questa grande crocchetta esclusiva a forma di cubo è appositamente conformata per la mascella squadrata del gatto Maine Coon. Incoraggia la masticazione contribuendo al mantenimento dell’igiene orale.

SALUTE CARDIACA

Arricchito con nutrienti, fra cui taurina, EPA e DHA, per contribuire al mantenimento della funzione cardiaca.

MANTENIMENTO DELLE ARTICOLAZIONI

Formulato per il mantenimento delle ossa e delle articolazioni. Arricchito con EPA e DHA.

BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA URINARIO

Contribuisce al mantenimento in salute del sistema urinario del gatto adulto grazie all’equilibrio dei sali minerali.

SALUTE DELLA PELLE E DEL PELO

Contiene una combinazione di nutrienti specifici tra cui aminoacidi, vitamine, acidi grassi omega 3 e omega 6 per contribuire alla salute della pelle e del pelo.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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