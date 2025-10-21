MAINE COON Adult
Alimento secco per gatti
IT - Alimento completo per gatti - Speciale gatti adulti Maine Coon - Oltre 15 mesi di età
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DETTAGLI PRODOTTO
BENEFICI
IL GIGANTE GENTILE
Corpo robusto, lungo e rettangolare Mantello semi-lungo con un sottopelo fine e setoso Orecchie con ciuffi di peli alla sommità Muso squadrato
FORMULA ESCLUSIVA - Taurina & acidi grassi omega 3
Exclusive formula - Taurine & Omega 3 fatty acids
SPECIALE GRANDE MASCELLA
Questa grande crocchetta esclusiva a forma di cubo è appositamente conformata per la mascella squadrata del gatto Maine Coon. Incoraggia la masticazione contribuendo al mantenimento dell’igiene orale.
SALUTE CARDIACA
Arricchito con nutrienti, fra cui taurina, EPA e DHA, per contribuire al mantenimento della funzione cardiaca.
MANTENIMENTO DELLE ARTICOLAZIONI
Formulato per il mantenimento delle ossa e delle articolazioni. Arricchito con EPA e DHA.
BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA URINARIO
Contribuisce al mantenimento in salute del sistema urinario del gatto adulto grazie all’equilibrio dei sali minerali.
SALUTE DELLA PELLE E DEL PELO
Contiene una combinazione di nutrienti specifici tra cui aminoacidi, vitamine, acidi grassi omega 3 e omega 6 per contribuire alla salute della pelle e del pelo.