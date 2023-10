Maine Coon Kitten

Salute digestiva

Durante il periodo della crescita, il sistema digestivo del gattino rimane immaturo, sviluppandosi gradualmente. Una combinazione di proteine altamente digeribili (L.I.P.*) per contribuire alla salute digestiva, un contenuto adatto di fibre (tra cui psyllium) e prebiotici per il mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale. *L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.