Maine Coon Kitten
Alimento secco per gatti
IT - Alimento completo per gatti - Speciale gattini Maine Coon (fino a 15 mesi di età
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei gattini di razza Maine Coon durante la crescita (fino a 15 mesi di età). In questo delicato momento della vita, le capacità digestive e le difese naturali del tuo gattino sono in via di sviluppo. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten contiene proteine altamente digeribili (L.I.P.) e prebiotici per contribuire alla salute digestiva ed al mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale del tuo gattino, nonchè un complesso sinergico di antiossidanti (tra cui la vitamina E) per aiutare a sostenere le difese naturali. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto. La crescita del gattino Maine Coon è eccezionalmente lunga che prefigura la grande statura, caratteristica della razza. I contenuti adattati in proteine ed energia, oltre alle vitamine (tra cui la vitamina D) e le sostanze minerali (tra cui calcio e fosforo) precisamente bilanciati, supportano la crescita lunga e armoniosa. Infine, la crocchetta esclusiva a forma di cubo è appositamente progettata per adattarsi alla grande mascella del gattino Maine Coon, incoraggiare la masticazione e contribuire al mantenimento dell’igiene orale. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten è disponibile anche in gustose fettine sottili in salsa. Se il tuo gatto segue un regime nutrizionale misto (secco + umido) attieniti ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni così da favorire il mantenimento del peso forma ed ottimizzare i benefici dichiarati.
BENEFICI
SPECIALE GRANDE MASCELLA
Questa crocchetta esclusiva a forma di cubo è appositamente conformata come dimensioni e consistenza per la grande mascella del gattino Maine Coon. Incoraggia la masticazione contribuendo al mantenimento dell’igiene orale.
CRESCITA LUNGA E ARMONIOSA
L’adeguato contenuto proteico ed energetico, oltre a vitamine (tra cui vitamina D) e sali minerali (tra cui calcio e fosforo) precisamente bilanciati, contribuiscono allo sviluppo delle ossa e delle articolazioni per una crescita armoniosa.
SALUTE DIGESTIVA
Una combinazione di proteine altamente digeribili (L.I.P.*) per contribuire alla salute digestiva, un contenuto adatto di fibre (tra cui psyllium) e prebiotici per il mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale. *L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.
SUPPORTO ALLE DIFESE NATURALI
Un complesso sinergico di antiossidanti (tra cui vitamina E) per contribuire alla costruzione delle difese naturali del gattino.
L.I.P. innovazione delle conoscenze sulla digestione
Proteine di alta qualità selezionate per la loro digeribilità superiore al 90%, per la salute digestiva e la qualità delle feci.
IL GIOVANE GIGANTE
Corpo lungo, robusto e rettangolare Orecchie con ciuffi di peli alla sommità Muso squadrato