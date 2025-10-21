ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei gattini di razza Maine Coon durante la crescita (fino a 15 mesi di età). In questo delicato momento della vita, le capacità digestive e le difese naturali del tuo gattino sono in via di sviluppo. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten contiene proteine altamente digeribili (L.I.P.) e prebiotici per contribuire alla salute digestiva ed al mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale del tuo gattino, nonchè un complesso sinergico di antiossidanti (tra cui la vitamina E) per aiutare a sostenere le difese naturali. Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto. La crescita del gattino Maine Coon è eccezionalmente lunga che prefigura la grande statura, caratteristica della razza. I contenuti adattati in proteine ed energia, oltre alle vitamine (tra cui la vitamina D) e le sostanze minerali (tra cui calcio e fosforo) precisamente bilanciati, supportano la crescita lunga e armoniosa. Infine, la crocchetta esclusiva a forma di cubo è appositamente progettata per adattarsi alla grande mascella del gattino Maine Coon, incoraggiare la masticazione e contribuire al mantenimento dell’igiene orale. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten è disponibile anche in gustose fettine sottili in salsa. Se il tuo gatto segue un regime nutrizionale misto (secco + umido) attieniti ai quantitativi giornalieri riportati sulle confezioni così da favorire il mantenimento del peso forma ed ottimizzare i benefici dichiarati.