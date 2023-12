Possono esserci vari motivi per cui il tuo gattino non utilizza la lettiera. Innanzitutto, valuta se la lettiera si trova in una posizione adeguata, ovvero sufficientemente lontano dalle ciotole del cibo e in un luogo facilmente accessibile ma discreto, dove non verrà disturbato. Condividere la lettiera con un altro gatto potrebbe essere causa di stress per il tuo gattino che, di conseguenza, eviterà di utilizzarla. È consigliabile disporre di almeno una lettiera per ogni gatto presente in casa, più una di riserva.



Come nel caso dei morsi, il tuo gattino potrebbe evitare la lettiera a causa dell'ansia o dell'interruzione della sua routine. Rifletti su un eventuale cambiamento che potrebbe essere avvenuto di recente nella routine o nell'ambiente sociale dove vive il tuo gattino.



Se hai escluso tutte le possibili cause, questo atteggiamento potrebbe essere indice di qualche problema o malattia. Se hai dubbi in merito alla salute e al comportamento del tuo gattino, è importante consultare un medico veterinario.