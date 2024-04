La socializzazione è una fase evolutiva fondamentale, senza cui il gattino si troverà in difficoltà. Se attuata in maniera efficace aiuta lui e te in vari modi:

Evita la paura e l'ansia di fronte a nuove esperienze

Lo fa sentire a casa nel suo nuovo ambiente

Lo aiuta ad abituarsi a nuove persone, altri animali e nuovi luoghi

Gli consente di distinguere tra comportamenti giusti e sbagliati

Lo mantiene curioso nell'età adulta