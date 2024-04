Periodicamente, potrebbe essere necessario tagliare le unghie al gattino, portarlo dal Medico Veterinario o somministrare una terapia.

È importante educare il gattino ad adattarsi a queste situazioni non familiari e ad affrontarle, rimanendo calmo e senza reagire aggressivamente. Di tanto in tanto, potrebbe essere necessario tagliare le unghie del gattino, portarlo da un medico veterinario o dargli una compressa. L'addestramento può aiutare il gattino ad adattarsi a queste esperienze non familiari e ad affrontare nuove situazioni, rimanendo calmo e senza reagire in modo aggressivo.