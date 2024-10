I gattini trascorrono la maggior parte delle loro ore di veglia toelettandosi, ma, in qualità di proprietario, anche tu hai delle responsabilità e un ruolo da svolgere quando si tratta della pulizia e dell'igiene del tuo gattino: sicuramente avrà bisogno di supporto per l’igiene orale, le unghie e la toelettatura in generale.



Prendendoti cura delicatamente del tuo gattino per questi aspetti non solo ne sosterrai la salute e il benessere, ma riuscirai più facilmente a costruire un rapporto con lui e un legame forte.

Prendersi cura del mantello del gattino

Spazzolando con regolarità il gattino puoi controllare l’eventuale presenta di parassiti esterni come pulci e zecche, e l’eliminazione del pelo “morto” aiuta a prevenire la formazione dei boli di pelo.

Come spazzolare il mantello di un gattino

Inizia molto delicatamente, facendo brevi sessioni ma frequenti, in modo che il tuo gatto si abitui a essere spazzolato o pettinato.

Pettina sempre il gattino prima nella direzione del pelo e poi contropelo, con delicatezza, per rimuovere eventuali peli morti e piccoli nodi.

Se un nodo non si scioglie facilmente, procedi con delicatezza e pazienza evitando di tirare con forza e infastidirlo.

Ti consigliamo di finire la sessione di toelettatura con un gioco per lasciare al tuo gattino un ricordo positivo dell'esperienza.

Durante i periodi di muta, in primavera e in estate, è necessaria una spazzolatura più regolare e accurata. Usa prima un guanto da massaggio in gomma, quindi pettina il gattino per rimuovere più facilmente eventuali peli morti.Come toelettare i gatti a pelo corto

Come toelettare i gatti a pelo corto

È sufficiente spazzolare i gatti a pelo corto una volta alla settimana. Prima di spazzolare il gattino, puoi massaggiare il suo mantello procedendo contropelo con un guanto da toelettatura per rimuovere i peli morti e tonificare la pelle. Per evitare di danneggiare il mantello, puoi usare una spazzola morbida, se possibile con setole di seta naturale.

Come toelettare i gatti a pelo semi lungo e i gatti di razza persiano

Dedicando anche pochi minuti ogni giorno alla spazzolatura, eviterai la formazione di nodi, favorendo anche la rimozione della sporcizia. Lo strumento più adatto per la toelettatura dei gatti a pelo semi lungo e dei gatti persiani è un pettine in metallo a maglie larghe. Nell'utilizzare i pettini bisogna fare attenzione in quanto vanno più in profondità rispetto alle spazzole, comportando un maggior rischio di irritazioni della cute.

Come tagliare le unghie al gattino

I gattini usano le unghie per marcare il loro territorio. Per evitare danni causati dai graffi, senza influenzarne il comportamento naturale, è bene accorciare periodicamente le unghie, pratica completamente indolore, che può provocare stress al gattino; è importante pertanto iniziare ad abituarlo sin da piccolo a essere maneggiato.

Chiedi consiglio al medico veterinario - Prima di iniziare a tagliare gli artigli del tuo gatto, dovresti chiedere al medico veterinario di spiegarti quale parte dell'unghia puoi tagliare senza causare dolore e sanguinamento.

Assicurati che tu e il gatto siate a vostro agio - Scegli un posto comodo in cui sederti, posiziona il gattino sulle ginocchia tenendo il suo corpo tra le tue gambe. Durante la procedura, puoi parlare con voce calma al gattino accarezzandolo delicatamente.

Il tagliaunghie è lo strumento migliore per accorciare le unghie al gattino. Taglia solo la punta bianca dell'unghia, senza avvicinarti troppo alla parte carnosa alla base dell'artiglio (che ha la forma di un piccolo triangolo di colore rosa). Tagliando troppo vicino alla base, rischi di fargli male e di fargli sanguinare l'unghia.

Prenditi tutto il tempo necessario - È meglio tagliare le unghie poco alla volta ma frequentemente, che rischiare di fargli male accorciandogliele troppo in un’unica seduta.

Gli artigli del gattino sono un buon indicatore del suo stato di salute. Gli artigli troppo duri o troppo morbidi possono essere indice di possibile malnutrizione o di un'infezione batterica, quindi se noti uno di questi segni, rivolgiti al tuo Medico Veterinario.