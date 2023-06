Sviluppo del cervello dei gattini

Osserviamo più da vicino questo delicato momento della crescita del gattino.

Ti sorprenderà sapere che quasi tutti gli organi e gli apparati del tuo gattino si sviluppano contemporaneamente. Cervello e papille gustative a parte, anche la sua struttura ossea cambia, per andare a definire l'apparato muscolo-scheletrico che aiuterà il tuo gattino a muoversi. Il suo sistema nervoso diventa più efficiente, migliorando e perfezionando “la comunicazione” tra il cervello e il corpo – ed è in questo momento che smette di camminare in maniera buffa e inizia ad essere più agile.

Acquistando maggiore sicurezza nell’andatura, aumenta la sua curiosità e la tendenza ad esplorare territori sempre più estesi. Impara a conoscere l'ambiente e le persone che gli stanno attorno. Questa finestra di apprendimento raggiunge il suo picco attorno alle 8-9 settimane di età: è il momento ideale per avviare il processo di apprendimento e fare in modo che diventi in un gatto adulto ben educato. Allo stesso tempo sarà opportuno mettere in sicurezza la casa per proteggerlo da eventuali danni accidentali!

Per supportare una crescita sana e favorire l’apprendimento precoce il tuo gattino ha bisogno del “carburante adatto”. Determinate carenze nutrizionali in questa fase cruciale potrebbero causare danni alla salute nel lungo periodo, come problemi di vista o cecità. Per questo è importante nutrirlo con un alimento specifico appositamente pensato per supportare questa delicato momento della crescita.