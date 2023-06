Digestione e microflora del gatto

Perché la digestione nei gattini è così delicata?

I gattini nascono con un apparato digerente immaturo e delicato. Alla nascita riescono a digerire solo il latte della madre. Col tempo, perdono la capacità di assimilare il lattosio contenuto nel latte: questo è il motivo per cui la maggior parte dei gatti adulti non riesce a digerire e a tollerare il latte. La composizione unica del latte della gatta è perfettamente tarata per soddisfare gli specifici fabbisogni dei suoi piccoli – ecco perché il latte vaccino o di altra specie non è adatto ai gattini e ancora peggio può rendersi responsabile di carenze nutrizionali oltre che di problematiche digestive più o meno gravi a seconda dei casi. Quando i gattini non riescono ad essere nutriti dalla madre, sarebbe opportuno ricorrere a dei sostituti del latte dalla formula molto simile a quella del latte della gatta.

Con la crescita, il tuo gattino acquisisce nuove capacità digestive nei confronti di nutrienti più complessi, come l'amido. Ma questo processo avviene gradualmente, ed è quindi importante nutrirlo sempre con alimenti specifici adatti alla sua età. Per favorire il ricorso all’alimento più adatto al tuo gattino in base alla sua età abbiamo aggiornato le informazioni sulle nostre confezioni: è sufficiente rifarsi a quanto riportato sul sacco e in caso di dubbi chiedere al proprio Medico Veterinario.