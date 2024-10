La presenza di parassiti interni è molto comune nei gattini a causa delle loro difese naturali ancora in fase di sviluppo.

Esistono due tipi di parassiti interni con cui il tuo gattino può entrare in contatto, ovvero:

protozoi

vermi

Cosa sono i protozoi?

I protozoi sono organismi unicellulari che possono causare diarrea del gatto.

I gattini vengono colpiti principalmente da due specifici tipi di microorganismi, entrambi responsabili di diarrea grave e digestione incompleta, che possono causare disidratazione e perdita di peso, ovvero:

Giardia: protozoi microscopici che si fissano alla membrana mucosa dell'intestino tenue.

Coccidi: protozoi che entrano nel corpo del cane mediante l'ingestione di prede, in particolare topi, sui cui tessuti sono presenti cisti.

Alcuni di questi parassiti sopravvivono molto bene in ambienti specifici e sono persino resistenti all'umidità.

In che modo un gatto può essere infettato dai protozoi?

Un gatto o un gattino può essere infettato in uno dei seguenti modi:

Ingerendo la forma infettiva del parassita sotto forma di cisti.

Leccando pelo contaminato dalle feci.

Condividendo cassette igieniche sporche.

Ingerendo un alimento contaminato dalle feci.

Sintomi dell'infezione da protozoi nel gatto

Solo il tuo Medico Veterinario può identificare questi parassiti e prescrivere il trattamento appropriato. Detto questo, i gatti infetti possono manifestare un certo numero di sintomi di cui dovresti essere a conoscenza, inclusi:

diarrea

sangue nelle feci

gonfiore e rossore attorno all'ano

muco o oocisti presenti nelle feci

Se sei preoccupato per il tuo gatto perché presenta uno dei sintomi sopra indicati, assicurati di portarlo dal Medico Veterinario.

Come trattare i protozoi nel gatto

Il Medico Veterinario prescriverà farmaci da assumere per via orale contro i parassiti.

Esiste un vaccino per la giardia felina, tuttavia, vista l'efficacia dei trattamenti per via orale, viene prescritto raramente.

Vermi

I vermi sono parassiti che infestano l'intestino di un gatto o di un gattino.

Esistono due tipi di vermi comunemente osservabili nei gatti:

Vermi tondi: questi vermi si trovano nell'intestino tenue del gattino, dove formano delle palle e possono causare ostruzioni intestinali. La presenza di uova nelle feci o nell'area anale del gatto conferma la presenza dei parassiti.

Vermi piatti: questi vermi aderiscono alle pareti dell'intestino e causano gonfiore, diarrea e talvolta danni al mantello. La loro presenza può essere rilevata nelle feci. Hanno l'aspetto di chicchi di riso.

In che modo un gatto può essere infettato dai vermi?

L'infezione può variare a seconda del tipo di verme. Tuttavia il modo più comune in cui un gatto o un gattino può prendere i vermi è attraverso il contatto con le loro uova o con le feci di un altro gatto infetto.

Alcuni gatti che vivono fuori casa potrebbero cacciare dei roditori ed essere infettati dalle larve dei vermi che vivono nei tessuti dell'animale.

Le cucciolate di gattini possono sviluppare i vermi se la madre è infetta. Ciò avviene attraverso l'allattamento, quando le larve del verme passano ai gattini attraverso il latte materno.

Sintomi dei vermi nel gatto

È impossibile capire a occhio nudo se un gatto o un gattino ha i vermi, tuttavia, l'infezione è generalmente accompagnata da vari sintomi quali:

diarrea

dimagrimento

pelo del gatto secco e ispido

vomito

sangue nelle feci

addome gonfio

letargia

vermi visibili nelle feci o attorno all'ano

Trattamento e prevenzione dei vermi nel gatto

Il tuo gatto o gattino deve essere sottoposto a regolari trattamenti di sverminazione durante il programma di vaccinazione iniziale.

Il Medico Veterinario ti consiglierà un regolare programma di sverminazione basato sullo stile di vita del tuo gatto e, nello specifico, sulla sua eventuale abitudine a uscire di casa e ad entrare in contatto con altri gatti.

Per avere la certezza che il gattino rimanga in salute durante lo sviluppo delle sue difese naturali, è importante consultare il Medico Veterinario in merito al protocollo vaccinale da seguire e agli eventuali programmi di trattamento contro i parassiti interni.