Perdita di pelo da eccessiva toelettatura

La cura del proprio mantello è un'attività importante nella vita del gatto, in quanto gli consente di mantenersi pulito e di contribuire alla sua salute cutanea. Tuttavia, una toelettatura eccessiva può portare alla perdita del pelo e a problematiche secondarie.

Grazie alla sua lingua ruvida, il gatto è in grado di eliminare dalla pelle e dal mantello parassiti, peli e cellule morte, e altre sostanze irritanti. Leccandosi, però, può anche danneggiare e spezzare i peli causandone quindi la perdita. Se durante la pulizia il tuo gatto si concentra spesso nello stesso punto del mantello, potresti notare la comparsa di un’area alopecica o un indebolimento del pelo. Poiché la maggior parte del pelo perso viene ingerito, un’altra possibile conseguenza dell’eccessivo leccamento è la formazione dei cosiddetti “boli di pelo”, non digeribili e di difficile gestione da parte dell’apparato digerente del gatto.



Un'eccessiva toelettatura può essere anche la conseguenza di problemi di natura comportamentale.. Se è particolarmente stressato, il tuo gatto potrebbe infatti ricorrere a tale attività solo per calmarsi. Questo atteggiamento può essere dovuto anche alla noia: se non riceve stimoli adeguati dall'ambiente circostante, il gatto tenderà a leccarsi più del necessario. Se noti che il gatto dedica troppo tempo alla cura del proprio mantello, consulta un medico veterinario per affrontare il problema e identificarne le caus.

Perdita di pelo e alimentazione

Se l'alimentazione del tuo gatto non gli fornisce tutto ciò di cui la sua pelle e il suo mantello hanno bisogno per rimanere in buona salute, è possibile che il pelo inizi a cadere o a indebolirsi e sfibrarsi.

La pelle e il pelo di un gatto necessitano di una quantità significativa di proteine per funzionare e crescere in modo efficace. Circa il 30% dell'apporto proteico giornaliero viene utilizzato per rinnovare e rigenerare la sua pelle. Una mancanza di proteine di alta qualità nella sua alimentazione, o la presenza di proteine difficili da digerire, può rendere il pelo più sottile e fragile e, talvolta, anche farlo cadere.

Le vitamine A ed E sono fondamentali anche per mantenere in salute il mantello del gatto e ridurre quindi la possibile perdita di pelo, in quanto regolano la crescita cellulare e hanno una naturale azione antiossidante. Inoltre, una carenza di tali vitamine può incidere negativamente sulla produzione della cheratina: la componente principale dei peli.

In generale, la perdita di pelo nei gatti può essere facilmente gestita attraverso una combinazione di trattamenti medici, adattamenti ambientali e supporto nutrizionale.Consulta il tuo medico veterinario per identificare la causa della perdita di pelo del tuo gatto e individuare la migliore soluzione possibile.