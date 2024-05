Il gatto e i problemi della pelle

Il gatto può grattarsi eccessivamente anche a causa di un problema di altra origine a carico della sua pelle. Ad esempio un'infezione fungina, come la Dermatofitosi Felina (Tigna), che penetra nella cute attraverso una lesione, un morso o un contatto diretto, dopodiché inizia ad irritare lo strato più esterno dell'epidermide. Un'altra causa può essere l'acne, che causa prurito e provoca lesioni rosse e infiammate comunemente osservabili sul mento.

Se l’alimento che fornisci al tuo gatto risulta carente di alcuni nutrienti specifici e non soddisfa quindi i suoi fabbisogni nutrizionali, questo potrebbe riflettersi in una qualità scadente di cute e pelo e conseguente insorgenza di prurito. Ad esempio, se l’alimento non contiene un’adeguata combinazione di acidi grassi omega 3 ed altre vitamine che aiutano la cute a trattenere l'umidità e a rafforzare il suo ruolo di barriera contro gli agenti irritanti, questa potrebbe seccarsi, squamarsi e indurre il gatto a grattarsi

I gatti che hanno regolare accesso all’ambiente esterno potrebbero invece grattarsi eccessivamente per rimuovere i detriti ambientali, quali schegge o semi, che sono rimasti attaccati alla loro pelle o al mantello. Se questi detriti rimangono incastrati nel pelo del tuo gatto, questo inizierà a pulirsi con insistenza nel tentativo di rimuoverli.

Il gatto e le allergie

Anche un’allergia, i cui sintomi si possono manifestare a livello cutaneo, può portare il tuo amico a quattro zampe a grattarsi e leccarsi insistentemente. Vi sono tre principali allergie del gatto: pulci, cibo e allergeni ambientali. Nel caso di allergia alle pulci, il sistema immunitario del gatto reagisce in maniera eccessiva a un morso di questo parassita esterno con conseguente irritazione della zona interessata. Anche taluni allergeni ambientali, come ad esempio i pollini, possono avere lo stesso effetto sul sistema immunitario del tuo amico a quattro zampe.

I gatti possono inoltre essere allergici a determinati ingredienti e sostanze nutritive presenti nel loro alimento. In presenza di un’allergia alimentare, il sistema immunitario invece di trattare l'elemento come innocuo lo scambia per un potenziale allergene, innescando la reazione allergica e i sintomi ad essa associati quali ad esempio il prurito.

La cura dell’igiene personale per il gatto è una pratica importante per mantenersi puliti e in salute, ma non dovrà mai diventare eccessiva. Recati dal tuo medico veterinario se noti che il tuo gatto si gratta o si lecca ripetutamente: saprà di sicuro consigliarti come è meglio gestire la situazione.