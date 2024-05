Come gli esseri umani, i gatti possono avere allergie e manifestare gli spiacevoli sintomi di una reazione allergica. Sebbene le allergie possano essere curate, comprendere a cosa sia allergico il tuo gatto può essere complicato e richiede l'aiuto del tuo medico veterinario.

Sintomi di allergie nel gatto

La pelle del tuo gatto è il più grande indicatore della presenza di un'allergia. Quando accarezzi il tuo gatto, potresti sentire delle crosticine o notare ampie zone relativamente piatte sulla sua pelle che appaiono arrossate o infiammate, ma anche lesioni sul viso, sull'addome o nella parte esterna delle zampe. I gatti con allergie si grattano e si graffiano di frequente, talvolta fino all'eccesso, o si leccano in modo insistente nel tentativo di gestire un disagio. In seguito a tali comportamenti sarà possibile notare chiazze prive di peli, peli spezzati o caduti.

Perché l'allergia di un gatto è così difficile da determinare?

Le principali cause di allergia nel gatto sono: pulci, alimenti introdotti nella sua alimentazione e allergeni presenti nel loro ambiente. Determinare quale di questi elementi stia provocando una reazione allergica è difficile, pertanto il tuo medico veterinario dovrà procedere per esclusione per capire a quale di queste cause siano riconducibili i sintomi manifestati dal gatto.

Quale procedura seguirà il medico veterinario per identificare l'allergia del mio gatto?

Per prima cosa il medico veterinario cercherà di stabilire se i sintomi del gatto possono essere riconducibili a cause che non hanno nulla a che vedere con una reazione allergica. Molti dei sintomi manifestati da un gatto con allergie sono simili a quelli causati da infezioni parassitarie, da infezioni fungine, come la tigna, e perfino da problemi comportamentali. Prima di iniziare a lavorare sull'allergia il medico veterinario dovrà escludere tutte le altre cause.

Il medico veterinario effettuerà quindi un trattamento antiparassitario sul gatto al fine di eliminare le eventuali pulci. I gatti possono sviluppare ipersensibilità ai morsi delle pulci. Tale condizione li porta a grattarsi vigorosamente fino a graffiarsi, determinando la comparsa di croste o lesioni. Il medico veterinario ti chiederà di utilizzare un potente trattamento antipulci e di trattare contro le pulci anche gli eventuali altri animali domestici, nonché di prendere precauzioni come, ad esempio, quella di effettuare regolarmente una corretta pulizia dell'ambiente in cui vive il gatto.