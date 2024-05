Cosa posso fare per la forfora del mio gatto?

Se noti della forfora sul pelo del tuo gatto, portalo dal medico veterinario per un controllo e per identificare la possibile causa della sua formazione. In caso di infestazioni parassitarie il tuo medico veterinario saprà consigliarti come meglio gestire la problematica in corso.

Offrire al tuo gatto un alimento completo e bilanciato è uno dei modi migliori per favorire il mantenimento del suo stato di salute. Se il tuo amico a quattro zampe ha una sensibilità cutanea, puoi ricorrere anche a un alimento specifico, indicato per contribuire al mantenimento della salute della pelle e del pelo. Inoltre, dovresti prestare molta attenzione all'ambiente e al suo stile di vita per assicurarti di fare tutto il possibile per contribuire al suo benessere.

Di solito, la forfora nei gatti può essere facilmente gestita: consulta il tuo medico veterinario per ricevere indicazioni in merito, sarà più che lieto di darti consigli su come mantenere in salute la cute e il pelo del tuo amico a quattro zampe.