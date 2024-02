Alimentazione del gatto e salute della pelle

Il pelo del tuo gatto è costituito per il 95% da proteine. La crescita del mantello e il rinnovamento cutaneo richiedono fino al 30% dell'apporto proteico giornaliero pertanto, una carenza di questo nutriente nell'alimentazione del tuo amico a quattro zampe può manifestarsi con una scarsa qualità della sua cute e del suo mantello. Potrai notare infatti una maggiore perdita di pelo che potrà risultare anche fragile e sottile. Anche la sua ricrescita potrà essere scarsa e il suo aspetto opaco.



La carenza degli acidi grassi essenziali, come ad esempio gli omega 3 e omega 6 nell’alimentazione del tuo gatto, può portarlo ad avere pelle grassa o secca e opacità del mantello. Non potendo essere sintetizzati dall’organismo del tuo amico a quattro zampe, questi acidi grassi essenziali devono essere integrati nella sua alimentazione quotidiana

Nutrire il tuo gatto con un alimento completo ed equilibrato è il modo più semplice per fornirgli tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Puoi inoltre ricorrere ad alimenti specifici indicati per favorire il mantenimento della salute della pelle e del pelo.

Stile di vita e salute cutanea

Se il tuo gatto si avventura regolarmente all'esterno, sulla sua cute potrebbero raccogliersi detriti ambientali, come ad esempio i semi delle piante, che potrebbero irritare la sua pelle. Ricordati di rimuoverli quando il gatto torna a casa, in modo da evitare che abbia prurito e che si gratti. Se invece viene a contatto con altri gatti, potresti notare la presenza di graffi o morsi che successivamente possono diventare ascessi se la ferita si infetta.

Questi si presentano come zone di gonfiore e sono associati a febbre e dolore dell’area interessata. In questi casi recati dal tuo medico veterinario che saprà come meglio gestire la problematica. Lavare il tuo gatto è senza dubbio una buona idea, ma fai attenzione a usare solo prodotti specifici , con un valore di pH adatto alla sua cute e al suo mantello poiché uno shampoo a uso umano può causare irritazioni e problemi cutanei.

Se ritieni che il tuo gatto possa essere affetto da una problematica della pelle, consulta immediatamente il medico veterinario: potrai iniziare subito a seguire le sue preziose indicazioni e ad evitare ulteriore disagio al tuo amico a quattro zampe.