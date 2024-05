Il peso del gatto si modifica per natura dallo stadio di cucciolo a quello di adulto, in base a fattori come sesso, razza, età, stile di vita e alimentazione. Ma se si nota una brusca perdita di peso nel proprio gatto, è importante consultare un Medico Veterinario in quanto questo in quanto questo sintomo potrebbe essere indicatore di una patologia latente più grave. L’animale potrebbe perdere peso nonostante un appetito normale, così come potrebbe invece essere alterato (diminuito o aumentato).

Disturbi gastrointestinali nei gatti

Se il tuo gatto sente dolore o ha una problematica gastrointestinale, potrebbe perdere il consueto appetito con conseguente calo del peso, in quanto non soddisferebbe i suoi fabbisogni energetici. I disturbi gastrointestinali possono includere la malattia infiammatoria intestinale (IBD), gli squilibri della flora intestinale, le reazioni avverse al cibo (RAC) o i disturbi a livello di intestino tenue. Spesso si nota nel gatto con questi disturbi una diminuzione della lucentezza del pelo e una minore qualità della cute.

Malattie sistemiche

I gatti con malattie sistemiche come la malattia renale cronica, l’ipertiroidismo o il diabete possono mostrare segni di perdita di peso. In base al tipo di malattia scatenante il calo del peso, il gatto potrebbe o meno mostrare cambiamento di appetito. È importante consultare un Medico Veterinario per avere una diagnosi precisa.

Gatti e patologie epatiche

I gatti non mostrano spesso segni clinici di patologia epatica finché non è in stato avanzato. Tuttavia, la perdita di peso, congiuntamente alla letargia, al vomito e al rifiuto del cibo, ne rappresenta un sintomo.