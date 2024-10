Cos'è la parvovirosi felina?

Il virus della parvovirosi felina (FPV), anche detto parvovirus felino, è una malattia altamente infettiva e potenzialmente letale per cuccioli di gatto e gatti adulti.

Quali sono i sintomi della parvovirosi felina?

Un gattino o un gatto adulto che contrae la parvovirosi mostrerà svariati sintomi diversi. Controllare sempre i seguenti sintomi:

Febbre

Depressione e stress del gatto

Vomito

Diarrea (a volte ematica)

Disidratazione

Può portare a morte improvvisa. I gatti che riescono a sopravvivere possono diventare immunocompromessi e perdere le funzionalità delle difese naturali. Questo perché quando il virus è presente nell'organismo provoca una carenza di globuli rossi, compresi i globuli bianchi che sono la chiave per combattere le infezioni.

Se un gatto viene infettato durante la gravidanza, vi sono rischi di aborto spontaneo, nascita di cuccioli morti oppure di nascita di gattini con sviluppo cerebrale anomalo (ipoplasia cerebellare).

La parvovirosi felina è ancora comune nei gatti adulti e cuccioli?

La FPV è oggi controllata nei gatti domestici grazie alla diffusione delle vaccinazioni, tuttavia, può ancora causare epidemie tra i gatti dei rifugi e nelle popolazioni feline selvatiche. Quando questo avviene, c'è un alto tasso di mortalità.

Cos'altro c'è devo sapere sulla parvovirosi felina?

La prima cosa da considerare è che è molto contagiosa. In particolare, viene scatenata da parvovirus resistenti nell'ambiente, da diverse settimane o più, in base alle condizioni.

Il virus può quindi diffondersi nel suolo. Ecco perché, essendo il rischio di contaminazione una minaccia reale, è importante vaccinare il gattino anche se non esce mai di casa.

Il gattino dovrebbe essere vaccinato contro la parvovirosi felina?

La vaccinazione contro la FPV è essenziale per tutti i gatti. Ci sono due categorie di vaccini, "core" e "non core". Tutti i vaccini core devono essere somministrati a tutti i gattini e gatti adulti, indipendentemente dal loro stile di vita. Il vaccino per la panleucopenia felina rientra nella categoria dei vaccini core, assieme a quello contro l'herpesvirus e il calicivirus.

È essenziale che il medico veterinario somministri questi vaccini al nuovo gattino.

Quando dovrà essere vaccinato il mio gattino contro la FPV?

La vaccinazione FPV consta inizialmente di due dosi, somministrate a distanza di tre o quattro settimane l'una dall'altra. Il gattino potrebbe aver già ricevuto la prima iniezione prima di arrivare nella nuova abitazione, in quanto la prima dose può essere somministrata dal medico veterinario tra le sei e le nove settimane.

Verificare sempre se il gattino ha ricevuto la prima iniezione prima di portarlo a casa. Una volta a casa, sarà necessario contattare il medico veterinario e fissare un appuntamento per la seconda dose.

Quando si potrà considerare protetto dal virus?

Il gattino non sarà protetto fino alla somministrazione della seconda iniezione, e per questo fino ad allora dovrà rimanere in casa.

Esistono diverse industrie produttrici di vaccini e il protocollo può variare, quindi assicurati di chiedere al medico veterinario informazioni sulla giusta somministrazione del vaccino al gattino.

Il vaccino contro la FPV richiede un richiamo?

Il gattino avrà bisogno di un regolare richiamo ad un anno dalla seconda iniezione, e poi a seconda delle indicazioni del proprio veterinario a partire da allora.

L'immunità dura per periodi di tempo differenti, e per questo il gatto non dovrà necessariamente ricevere lo stesso richiamo ogni anno. È necessario parlarne con il medico veterinario in quanto potrà spiegare contro quali malattie e con quale frequenza sarà vaccinato il gatto.

Cosa verificare prima di scegliere un allevamento?

Una volta che la parvovirosi felina ha fatto ingresso in una popolazione, è molto difficile eliminarla a causa della natura del virus.

Vi sono particolari misure che tutti i buoni allevamenti dovrebbero adottare al fine di evitare la diffusione e ridurre l'effetto che questa possa provocare sulla salute di un gatto.

Devono essere messe a punto delle severe misure sanitarie, che includono:

Suddivisione: identificazione di determinati settori per quarantena e infermeria

Principio del senso unico: creazione di un circuito a senso unico dai gatti ad alto rischio ai gatti a basso rischio

Procedure adeguate di pulizia e disinfezione: non tutti i disinfettanti funzionano contro la FPV ed è per questo essenziale assicurarsi che i prodotti per la pulizia usati dall'allevamento siano efficaci in tal senso

È importante chiedere all'allevatore se tali misure preventive sono state messe in pratica.

Poiché la FPV è infettiva e potenzialmente letale, è essenziale assicurarsi che il gattino riceva adeguatamente i vaccini all'età giusta, seguite dai richiami annuali per gatti. Se non si è sicuri di qualche aspetto del protocollo vaccinale del gattino, chiedere sempre al medico veterinario.