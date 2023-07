Cos'è il coronavirus felino?

Si tratta di un virus che infetta i gatti, principalmente, attraverso il contatto con feci infette.

Il contagio può verificarsi durante la toelettatura vicendevole, o quando i gatti condividono lettiere, ciotole per il cibo o spazzole per la toelettatura.

In che modo il Coronavirus felino causa la Peritonite Infettiva Felina?

Esistono due tipi principali di Coronavirus che colpiscono gatti e gattini:

coronavirus enterico

coronavirus che causa la FIP

Il cosiddetto Coronavirus "enterico" è principalmente limitato all'intestino. È lì che si moltiplica e può causare diarrea, a cui sono più facilmente soggetti i gattini, specialmente quando vivono in gruppo con altri gatti.

Il Coronavirus che causa la FIP attualmente è considerato una forma mutata del Coronavirus enterico. Gli scienziati non hanno ancora capito come il Coronavirus, di per sé relativamente benigno, si trasformi nella fatale FIP.

Cosa succede a un gatto che è affetto da FIP?

I gatti affetti da FIP possono soffrire di:

accumulo di liquido nel torace o nell'addome (FIP "umida")

noduli (granulomi) nei loro organi interni (FIP "secca")

Quali sono i sintomi della FIP?

Un gatto adulto o un gattino che soffre di FIP mostrerà svariati sintomi diversi, tra cui:

Febbre

Vomito

Perdita di appetito

Diarrea

Convulsioni

Un medico veterinario può testare il mio gatto per la FIP?

Oggi i Medici Veterinari hanno accesso a tecniche specifiche per rilevare la presenza di Coronavirus. Tuttavia, questa analisi non fa distinzione tra il Coronavirus enterico e il Coronavirus che causa la FIP.

Ciò significa che non esiste un test specifico per la FIP.



Pertanto, il Medico Veterinario eseguirà alcuni test diagnostici per poter formulare una diagnosi per un gatto malato, interpretandoli sempre con cautela, analizzando una serie di altri fattori, tra cui l'ambiente di vita del gatto o del gattino, eventuali segni clinici e qualsiasi altra analisi effettuata.

Esiste un vaccino contro la FIP?

In alcuni stati esiste un vaccino per la Peritonite Infettiva Felina, ma la sua efficacia rimane una questione controversa e non rientra tra i vaccini raccomandati.

In Italia tutti i gattini, invece, devono ricevere i vaccini core, che includono:

Herpesvirus felino (FHV) e Calicivirus felino (FCV)

virus della Panleucopenia felina (FPV)

virus della Leucemia felina (FeLV).

Per capire quali vaccini occorreranno al tuo nuovo gattino, è importante parlarne con il Medico Veterinario. Dopo aver effettuato l'analisi di una serie di fattori, ad esempio il suo stile di vita e la possibilità di entrare in contatto con altri gatti, il Medico Veterinario ti fornirà le dovute raccomandazioni.

Se sei preoccupato per la salute del tuo gattino o hai domande su quali vaccini dovrebbe ricevere, assicurati di parlare sempre con il tuo Medico Veterinario.