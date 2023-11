Al momento dello svezzamento le capacità digestive del gattino non sono ancora pienamente sviluppate, in quanto la secrezione enzimatica risulta limitata. Il suo apparato digerente maturerà gradualmente durante la crescita. Se il gattino non digerisce correttamente, non beneficerà appieno dei nutrienti presenti nell'alimento necessari per favorire una crescita armoniosa.