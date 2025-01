In seguito ad una visita, il tuo Medico Veterinario può aver diagnosticato che il tuo animale soffre di malattia renale cronica, anche in uno stadio precedente alla comparsa di sintomi visibili. Questa patologia, piuttosto comune nei gatti in età avanzata, insorge come conseguenza di un deterioramento della funzionalità renale. Le cause possono essere di varia natura: malformazioni ereditarie, infezioni renali, stati infiammatori, intossicazione e altre cause.

I reni sono organi con la funzione di filtro e di recupero di determinate sostanze.

Ecco i sintomi visibili della malattia renale cronica