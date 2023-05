Le problematica della pelle costituiscono una delle cause più frequenti di un consulto veterinario.

Tuttavia, la loro diagnosi e gestione può essere talvolta complicata, generando in alcuni casi anche frustrazione nel proprietario. In questo scenario, la nutrizione ricopre un ruolo estremamente importante, perché è in grado di supportare la diagnosi e la gestione di queste patologie.

Royal Canin persegue la sua missione di proporre soluzioni nutrizionali mirate, innovative e basate su solide fondamenta scientifiche e offre un’ampia gamma di alimenti dietetici a supporto delle principali problematiche cutanee.

Una volta individuata la causa all’origine del problema cutaneo, il Medico Veterinario potrà consigliarti l’alimento Royal Canin più adatto per i fabbisogni nutrizionali del tuo gatto.