Royal Canin appartiene a un settore in continua evoluzione, con varie tendenze sempre più popolari in materia di alimentazione degli animali. Mettiamo la ricerca e l'innovazione al centro di tutto ciò che facciamo proprio per evitare la disinformazione o l'adozione di tendenze passeggere, in questo modo ci assicuriamo di prendere decisioni nell'interesse degli animali domestici. Più informazioni abbiamo a disposizione e più siamo in grado di favorire la salute e il benessere di cani e gatti.

Dall'ideazione di Royal Canin nel 1968, l'osservazione e l'innovazione hanno portato allo sviluppo di oltre 200 prodotti unici, su misura per le esigenze di cani e gatti. Ma non ci fermeremo qui. Non diamo mai per scontato l'apprendimento e manteniamo contatti continuativi con esperti scientifici, professionisti e proprietari di animali domestici per supportare la nostra crescita.

Accrescendo le nostre conoscenze e condividendole con i nostri partner, creiamo credibilità e fiducia verso la nostra azienda. Le interazioni con gli animali domestici vengono quindi arricchite e viene stabilito un collegamento diretto permanente con le esigenze degli animali.

Inoltre, in Royal Canin le ricerche, le intuizioni e le collaborazioni con altri partner ci consentono di espandere le nostre soluzioni nutrizionali. Con l'intento di offrire formule sempre più precise, testiamo ed esaminiamo costantemente l'adeguamento in fatto di forma, consistenza, appetibilità e digeribilità dei prodotti e ne garantiamo la sicurezza in ogni fase.