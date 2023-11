Gli animali domestici possono avere stili di vita molto diversi. Alcuni gatti rimangono in casa mentre altri amano uscire ed esplorare il mondo intorno a loro. Alcuni cani sono molto attivi, altri vivono nei centri urbani. Ma in che modo queste differenze comportamentali influenzano i loro fabbisogni nutrizionali? Ognuno di questi stili di vita può richiedere livelli di energia molto diversi che, se non adeguatamente tenuti in considerazione nell'alimentazione di un animale domestico, potrebbero portare all'obesità e a problemi digestivi.

I gatti che vivono in casa, ad esempio, possono presentare un transito intestinale più lento e feci maleodoranti a causa della mancanza di esercizio fisico. I cani che vivono in ambienti urbani possono sentirsi stressati a causa dell'ambiente frenetico in cui si trovano, fare meno attività fisica o disporre di uno spazio ridotto rispetto ai cani che vivono in zone rurali.

I prodotti Royal Canin sono concepiti per adattarsi allo stile di vita di un animale domestico e supportarne la salute a lungo termine, ad esempio: