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Cani di taglia piccolissima (fino a 4 kg da adulto)

I cani di taglia piccolissima sono curiosi e hanno bisogno di difese naturali ottimali per poter esplorare il mondo in sicurezza. Gli alimenti X-SMALL della gamma Size Health Nutrition ROYAL CANIN® offrono un'alimentazione su misura per soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche dei cani di taglia piccolissima: • Difese naturali ottimali • Salute dentale • Salute ottimale per la salute • Crocchette molto appetibili e di dimensioni molto piccole

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Cani di taglia piccola (fino a10 kg da adulto)

I cani di taglia piccola sono incredibili e hanno bisogno di un adeguato supporto per favorire il mantenimento del peso forma e mantenere la vitalità. Gli alimenti MINI della gamma Size Health Nutrition ROYAL CANIN® offrono un'alimentazione su misura per soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche dei cani di taglia piccola: • Mantenimento del peso • Salute delle ossa • Supporto ottimale per la salute • Elevata appetibilità

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Cani di taglia media (tra 11 e 25 kg da adulto)

I cani di taglia media hanno bisogno di esercizio fisico regolare e di supporto per mantenere la massa muscolare, così da rimanere attivi ed energici. Gli alimenti MEDIUM della gamma Size Health Nutrition ROYAL CANIN® offrono un'alimentazione su misura per soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche dei cani di taglia media: • Supporto della massa muscolare • Difese naturali • Supporto ottimale per la salute • Dimensioni adattate delle crocchette

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Cani di taglia grande (tra 26 e 44 kg da adulto)

I cani di taglia grande hanno un apparato digerente piccolo in proporzione alla loro imponente mole e hanno bisogno di supportare la salute digestiva per mantenere la loro vitalità. Gli alimenti MAXI della gamma Size Health Nutrition ROYAL CANIN® offrono un'alimentazione su misura per soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche dei cani di taglia grande: • Salute digestiva • Supporto a ossa e articolazioni • Supporto ottimale per la salute • Dimensione adattata delle crocchette

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Cani di taglia gigante (oltre 45 kg da adulto)

I cani di taglia gigante sono incredibili. Per aiutarli ad esprimere tutto il loro potenziale è importante promuovere la salute di ossa e articolazioni. Ecco perché gli alimenti GIANT della gamma Size Health Nutrition di ROYAL CANIN® sono appositamente formulati per soddisfare le specifiche esigenze dei cani di taglia gigante.

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Ogni taglia e fase di vita sono uniche. Uniche come le loro esigenze

Noi di Royal Canin® crediamo che la nutrizione debba soddisfare le esigenze specifiche legate anche alla taglia e alle diverse fasi di vita dei cani. La nostra gamma Size Health Nutrition propone una risposta nutrizionali di alta qualità e su misura per taglia e fase di vita di ogni cane.

TAGLIE DIVERSE COMPORTANO ESIGENZE DIVERSE

I cani sono straordinari indipendentemente dalla loro taglia. Ma tra un Chihuahua di 1 kg ed un San Bernardo di 80 kg, ci sono delle unicità che meritano di essere supportate al meglio, per permettere ai cani di esprimere tutto il loro potenziale.
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1.Diverse conformazioni/dimensioni delle mascelle

Tutti i cani hanno 42 denti, ma le mascelle variano in conformazione/dimensione. Nei cani di taglia piccolissima, avere così tanti denti in una mascella in miniatura può aumentare il rischio di problematiche a carico dei denti.

2.Diverse lunghezze del tratto digerente

I cani di taglia grande hanno un apparato digerente proporzionalmente più piccolo rispetto ai cani di taglia piccola e sono quindi più inclini a sensibilità digestive.

3.Diverse esigenze specifiche

A seconda della taglia, i cani possono raggiungere pesi molto diversi. Ciò significa che la pressione sulle loro articolazioni varia notevolmente.

4.Diversemomenti per l’età matura e anziana

La taglia influisce anche sull'invecchiamento: i cani di taglia piccola sono da considerarsi anziani più tardi (a partire dai 12 anni) rispetto ai cani di taglia grande (a partire dagli 8 anni).
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RISPOSTE NUTRIZIONALI UNICHE PER OGNI TAGLIA E OGNI FASE DI VITA

Ecco perché la gamma Size Health Nutrition di Royal Canin® offre alimenti su misura appositamente formulati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cane in base alla taglia e alla fase di vita.

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