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Scopri le linee specifiche per soddisfare al meglio le esigenze del tuo cane
Cani di taglia piccolissima (fino a 4 kg da adulto)
I cani di taglia piccolissima sono curiosi e hanno bisogno di difese naturali ottimali per poter esplorare il mondo in sicurezza. Gli alimenti X-SMALL della gamma Size Health Nutrition ROYAL CANIN® offrono un'alimentazione su misura per soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche dei cani di taglia piccolissima: • Difese naturali ottimali • Salute dentale • Salute ottimale per la salute • Crocchette molto appetibili e di dimensioni molto piccole
Cani di taglia piccola (fino a10 kg da adulto)
I cani di taglia piccola sono incredibili e hanno bisogno di un adeguato supporto per favorire il mantenimento del peso forma e mantenere la vitalità. Gli alimenti MINI della gamma Size Health Nutrition ROYAL CANIN® offrono un'alimentazione su misura per soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche dei cani di taglia piccola: • Mantenimento del peso • Salute delle ossa • Supporto ottimale per la salute • Elevata appetibilità
Cani di taglia media (tra 11 e 25 kg da adulto)
I cani di taglia media hanno bisogno di esercizio fisico regolare e di supporto per mantenere la massa muscolare, così da rimanere attivi ed energici. Gli alimenti MEDIUM della gamma Size Health Nutrition ROYAL CANIN® offrono un'alimentazione su misura per soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche dei cani di taglia media: • Supporto della massa muscolare • Difese naturali • Supporto ottimale per la salute • Dimensioni adattate delle crocchette
Cani di taglia grande (tra 26 e 44 kg da adulto)
I cani di taglia grande hanno un apparato digerente piccolo in proporzione alla loro imponente mole e hanno bisogno di supportare la salute digestiva per mantenere la loro vitalità. Gli alimenti MAXI della gamma Size Health Nutrition ROYAL CANIN® offrono un'alimentazione su misura per soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche dei cani di taglia grande: • Salute digestiva • Supporto a ossa e articolazioni • Supporto ottimale per la salute • Dimensione adattata delle crocchette
Cani di taglia gigante (oltre 45 kg da adulto)
I cani di taglia gigante sono incredibili. Per aiutarli ad esprimere tutto il loro potenziale è importante promuovere la salute di ossa e articolazioni. Ecco perché gli alimenti GIANT della gamma Size Health Nutrition di ROYAL CANIN® sono appositamente formulati per soddisfare le specifiche esigenze dei cani di taglia gigante.