Cani di taglia gigante (oltre 45 kg da adulto)

I cani di taglia gigante sono incredibili. Per aiutarli ad esprimere tutto il loro potenziale è importante promuovere la salute di ossa e articolazioni. Ecco perché gli alimenti GIANT della gamma Size Health Nutrition di ROYAL CANIN® sono appositamente formulati per soddisfare le specifiche esigenze dei cani di taglia gigante.