DETTAGLI PRODOTTO
Benefici: Supporto alla digestione - Alto contenuto di energia - Supporto del microbioma - S/O Index ROYAL CANIN® Gastrointestinal è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute digestiva del tuo gatto nei casi di diarrea acuta e cronica, di cattiva digestione o di sensibilità gastrointestinali simili. Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale. Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale. Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma. Questo alimento è formulato per favorire anche la salute dell’ambiente urinario. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento. Possibilità di abbinamento secco più umido: Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto, ROYAL CANIN® Gastrointestinal è disponibile anche in versione umida nella consistenza fettine in salsa.* L’abbinamento secco più umido offre al tuo gatto una varietà di consistenze, aiutando a stimolare l’appetito. L’alimento umido offre un aroma ricco e il contenuto di umidità aiuta a mantenere idratato il tuo animale, mentre l’alimento secco fornisce nutrimento in piccole porzioni per evitare di sovraccaricare il tratto gastrointestinale. *In base alla disponibilità del prodotto.
BENEFICI
SUPPORTO ALLA DIGESTIONE
Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale.
ALTO CONTENUTO DI ENERGIA
Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale.
SUPPORTO DEL MICROBIOMA
Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|CAT’S WEIGHT (kg)
|BODY CONDITION
|THIN
|THIN
|NORMAL
|NORMAL
|OVERWEIGHT
|OVERWEIGHT
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|Grams
|Cups
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|2,5
|44
|3/8
|36
|3/8
|29
|2/8
|3
|50
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|3,5
|55
|4/8
|46
|3/8
|37
|3/8
|4
|61
|5/8
|51
|4/8
|41
|3/8
|4,5
|66
|5/8
|55
|4/8
|44
|3/8
|5
|71
|5/8
|60
|5/8
|48
|4/8
|5,5
|76
|6/8
|64
|5/8
|51
|4/8
|6
|81
|6/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|6,5
|86
|7/8
|72
|5/8
|57
|4/8
|7
|91
|7/8
|76
|6/8
|60
|5/8
|7,5
|95
|7/8
|79
|6/8
|63
|5/8
|8
|100
|1
|83
|6/8
|66
|5/8
|8,5
|104
|1
|87
|7/8
|69
|5/8
|9
|108
|1
|90
|7/8
|72
|5/8
|9,5
|113
|1 + 1/8
|94
|7/8
|75
|6/8
|10
|117
|1 + 1/8
|97
|7/8
|78
|6/8