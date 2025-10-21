Benefici: Supporto alla digestione - Alto contenuto di energia - Supporto del microbioma - S/O Index ROYAL CANIN® Gastrointestinal è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute digestiva del tuo gatto nei casi di diarrea acuta e cronica, di cattiva digestione o di sensibilità gastrointestinali simili. Formula altamente digeribile con un contenuto adattato di fibre per favorire la salute digestiva e il corretto transito intestinale. Alto contenuto di energia per ridurre il volume dei pasti e alleggerire il carico intestinale. Formula con prebiotici selezionati per favorire il benessere intestinale e la salute del microbioma. Questo alimento è formulato per favorire anche la salute dell’ambiente urinario. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento. Possibilità di abbinamento secco più umido: Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto, ROYAL CANIN® Gastrointestinal è disponibile anche in versione umida nella consistenza fettine in salsa.* L’abbinamento secco più umido offre al tuo gatto una varietà di consistenze, aiutando a stimolare l’appetito. L’alimento umido offre un aroma ricco e il contenuto di umidità aiuta a mantenere idratato il tuo animale, mentre l’alimento secco fornisce nutrimento in piccole porzioni per evitare di sovraccaricare il tratto gastrointestinale. *In base alla disponibilità del prodotto.