Mantenere in salute l'apparato digerente del cane

Scelta degli alimenti appropriati per la salute dell'apparato digerente di un animale domestico

Che si ritenga o meno che il proprio cane soffra di problemi digestivi, è importante consultare il medico veterinario per ottenere consigli in merito al cibo più adatto a lui. Esistono molti alimenti per cani altamente digeribili in grado di supportare le esigenze specifiche di ogni animale domestico: da quelli ideali per i problemi digestivi dei cani più anziani a quelli indicati per gli stomaci sensibili dei cuccioli.

1, 2 Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs, Pr Dominique Grandjean, 2006, Royal Canin SAS