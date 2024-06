Il cibo per gatti fatto in casa è una scelta sana per il mio gatto?

Il medico veterinario sarà in grado di fornire una guida su misura per il gatto, tuttavia è necessario ricordare che le sue esigenze cambieranno nel tempo. Anche le esigenze nutrizionali di un gatto adulto in salute possono cambiare, ad esempio in seguito a modifiche del livello di attività o dello stile di vita.

È possibile preparare cibo per il proprio gatto?

Prima di prendere in considerazione l'alimentazione casalinga per il proprio gatto, è necessario avere la certezza di disporre delle conoscenze e delle competenze scientifiche essenziali per offrirgli un'alimentazione completa ed equilibrata. Dopo aver consultato un veterinario per comprendere le esigenze nutrizionali del proprio gatto, è opportuno investire nel materiale necessario per la realizzazione dell'alimento. Per evitare qualsiasi contaminazione batterica, è importante rispettare sempre pratiche igieniche rigorose.

Bisogna inoltre selezionare gli ingredienti molto attentamente. Gli ingredienti ritenuti nutrienti per l'uomo possono in realtà essere tossici per i gatti. L'uva, ad esempio, è una fonte di vitamina C e K molto nota per gli uomini, ma è incredibilmente tossica per i gatti.

Anche gli ingredienti sicuri per i gatti possono essere complicati da includere nel cibo fatto in casa se non si ha l'abitudine di prepararlo. I proprietari di animali possono avere difficoltà a bilanciare i giusti nutrienti nelle quantità adeguate, esponendo il proprio animale domestico al rischio di sovralimentazione o malnutrizione.

I gatti sono diversi dagli uomini

I fabbisogni nutrizionali di un gatto sono diversi da quelli di un uomo: rispetto agli uomini necessitano di un maggiore contenuto di grassi nella loro alimentazione e di oltre il doppio della quantità di proteine. Anche il modo in cui percepiscono, mangiano e digeriscono il cibo è molto diverso.