Riconoscere i segnali di allarme relativi al peso del gatto

Se il tuo gatto ingrassa o dimagrisce improvvisamente, è possibile che vi sia un problema di fondo più grande. Se la perdita o l'aumento di peso è accompagnato da problemi digestivi, vomito, diarrea, cambiamenti della qualità della cute o del pelo e sbalzi di umore, è fondamentale consultare un medico veterinario in grado di fare una diagnosi completa.

Se mantiene il proprio peso forma, il tuo gatto avrà maggiori possibilità di condurre una vita sana e soddisfacente con un'alimentazione appropriata, gioco, esercizio fisico e compagnia. Comprendere quando il suo peso può rappresentare un problema significa essere in grado di individuare rapidamente eventuali problemi e risolverli, riportando il tuo gatto sulla retta via per una vita lunga e in salute.