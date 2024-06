Sicurezza del cibo per animali domestici: domande da porre al produttore

Dal Campus di Aimargues il nostro team di nutrizionisti sviluppa e testa nuove formulazioni conducendo ricerche e utilizzando conoscenze provenienti da tutto il mondo. Il nostro approccio aperto e collaborativo ci consente di contribuire alle più recenti osservazioni e informazioni scientifiche nel campo della nutrizione degli animali domestici e di beneficiarne. Questo include una collaborazione continua con il Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Regno Unito) e con il Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, Stati Uniti).

Test degli alimenti

Domanda WSAVA: I vostri alimenti vengono testati utilizzando prove di alimentazione AAFCO o formulazioni per soddisfare i profili nutrizionali AAFCO?

La scienza e l'osservazione sono alla base del sistema con cui formuliamo i nostri prodotti. In due dei nostri centri per animali domestici svolgiamo ricerche su appetibilità e digeribilità. Gli animali presenti nei nostri centri sono costantemente sotto osservazione e ogni nostro studio mette sempre al centro la salute e il benessere dell'animale. Durante le analisi che eseguiamo sui loro comportamenti alimentari, non conduciamo mai test invasivi.

Il rispetto per la salute e il benessere di cani e gatti è il fulcro della filosofia di Royal Canin, che vieta qualsiasi esperimento invasivo sull'animale. Le uniche prove che effettuiamo sono mirate a stabilire le preferenze alimentari, l'appetibilità e la digeribilità. L'appetibilità e la digeribilità vengono valutate da cani e gatti. Le reazioni di questi "degustatori professionisti" vengono poi attentamente osservate.

Quando si tratta di eseguire prove alimentari, Royal Canin rispetta gli standard nutrizionali a livello globale. Oltre agli standard AAFCO e FEDIAF, vengono rispettati anche i requisiti nutrizionali stabiliti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). In Europa le caratteristiche nutrizionali degli alimenti dietetici sono stabilite dalla Direttiva 2008/38/CE (direttiva PARNUT). Royal Canin ha sviluppato oltre 200 diverse formule, inclusi i prodotti umidi e secchi per cani e gatti.

La stragrande maggioranza è approvata e conforme ai profili nutrizionali AFFCO e FEDIAF e/o ai test alimentari, dove questi sono i regolatori nutrizionali più rilevanti. Formuliamo una serie di alimenti dietetici o clinici specifici, come le nostre formule Hepatic e Renal Support, i cui livelli di nutrienti sono stati regolati in modo molto preciso per supportare le esigenze specifiche di cani e gatti che presentano tali disturbi. Alcuni alimenti non rispettano le linee guida dell'AAFCO in merito all'adeguatezza dei nutrienti per il sostegno dell'animale adulto. Per questi prodotti, la corretta gestione delle specifiche patologie ha una valenza superiore rispetto al soddisfacimento dei profili nutrizionali dell'AAFCO.

In questi casi, tutte le formule sono state sottoposte a test alternativi, dimostrando la propria sicurezza attraverso studi clinici che ne hanno avvalorato l'efficacia nella gestione dei processi patologici per i quali sono state studiate. Tutte le formule sono state sottoposte a cani o gatti in studi a lungo termine, favorendo il benessere degli animali. Questi alimenti sono facilmente identificabili in quanto sono consigliati per un'alimentazione intermittente o supplementare.