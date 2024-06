Devo offrire al mio cane cibo fatto in casa?

Una volta che i requisiti nutrizionali del proprio animale domestico saranno stati determinati e che un nutrizionista veterinario avrà proposto un alimento formulato, sarà necessario investire in materiale specialistico. Questo può includere, ad esempio, un tritacarne di fascia alta, mannaie, coltelli, cesoie, ciotole, bilance, contenitori, guanti e taglieri. Durante la preparazione del cibo, è necessario anche attenersi a standard igienici rigorosi per evitare la contaminazione batterica.

Anche selezionare gli ingredienti giusti per fornire tutti i nutrienti può rivelarsi difficile. Il nutrizionista veterinario selezionerà ingredienti specifici affinché il cane riceva ogni nutriente nella giusta quantità. Alcuni ingredienti che potrebbero sembrarci nutrienti possono rivelarsi tossici per il tuo cane. Le cipolle, ad esempio, sono un'ottima fonte di vitamine e potassio, entrambe importanti famiglie di nutrienti per gli animali domestici, ma in realtà tossiche per i cani in qualsiasi forma.

Anche con ingredienti sicuri per i cani, è probabile che chi non è abituato a produrre cibo per animali abbia difficoltà a estrarre i giusti nutrienti nelle giuste quantità. Ne potrebbe quindi conseguire il rischio di sovralimentazione o malnutrizione.

Sebbene possa essere facile trovare ricette di cibo per animali domestici, è importante considerare che, anche con l'attrezzatura giusta e ingredienti sicuri e nutrienti, può essere molto difficile creare un alimento completo ed equilibrato a casa. Prima di impegnarsi a preparare il cibo del proprio animale domestico, è consigliabile consultare un nutrizionista veterinario, che avrà le conoscenze scientifiche e nutrizionali per supportare pienamente la salute e il benessere del cane attraverso alimenti fatti in casa.

I cani sono diversi dagli uomini

Quando pensi di cucinare in casa il cibo del tuo animale domestico, vale la pena ricordare che i cani sono molto diversi dagli uomini, sia dal punto di vista nutrizionale che in termini di abitudini alimentari.

Il gusto è meno importante per i cani che per gli esseri umani. Abbiamo 9.000 papille gustative mentre i cani ne hanno 1.700, quindi il loro senso del gusto è meno sviluppato.2

Gli uomini masticano e gustano il proprio cibo, mentre i cani mordono e strappano. Questo significa che masticano meno e mangiano più velocemente. Il cibo passa meno tempo sulle loro papille gustative.

A differenza degli uomini, i cani non richiedono un'alimentazione variata. In effetti, cambiare il cibo di un cane troppo rapidamente può essere causa di disturbi di stomaco. Se si desidera scegliere un nuovo prodotto per il proprio animale domestico, è importante farlo lentamente e in più fasi. Per saperne di più, è possibile leggere la nostra guida.

Le caratteristiche più importanti per un cane sono l'aroma, la consistenza e la temperatura del cibo nonché la regolarità e la routine dei pasti. L'aspetto, il colore e la varietà del cibo non sono elementi importanti. In realtà, una modifica troppo frequente della sua alimentazione può essere causa di problemi digestivi.