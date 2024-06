Renal Canine CIG

Renal è un alimento dietetico completo destinato ai cani:-per ilsupporto della funzionerenale incaso di insufficienza renale cronica o temporanea, grazie alla ridotta concentrazione di fosforo e proteine, ma di elevata qualità. Raccomandazioni: Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. Utilizzare inzialmente Renal per 6 mesi in caso di insufficienza renale cronica, o da 2 a 4 settimane in caso di insufficienza renale temporanea.

Di più