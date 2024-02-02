Nuestra comprensión profunda de las necesidades de los gatos y perros es lo que nos permite desarrollar Nutrición Salud precisa para las mascotas. Así que nunca dejamos de aprender ni damos nada por sentado. Por eso, colaboramos con los principales científicos, veterinarios y expertos en conducta, y mantenemos un diálogo continuo con dueños de gatos y perros de todo el mundo.