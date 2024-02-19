La salud y el bienestar de perros y gatos es nuestra prioridad, así como también lo es promover el rol positivo que poseen en la sociedad:

- Promover la crianza y tenencia responsable de animales de compañía

- Compartir con el mundo nuestro conocimiento para comprender y cuidar mejor a gatos y perros, y fomentar el cuidado preventivo

- Promover los beneficios que perros y gatos tienen en la salud y el bienestar de las personas a través de la Fundación Royal Canin.