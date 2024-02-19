Nuestra visión de sustentabilidad
Los pilares de sustentabilidad que guían a Royal Canin
Nuestro viaje hacia la neutralidad de carbono
1.
Transición a la electricidad renovable, al utilizar electricidad 100 % renovable en nuestras fábricas y oficinas, al mismo tiempo que reducimos el consumo de energía en general.
2.
Obtención de ingredientes sostenibles, al aprovechar nuestro enfoque basado en nutrientes y reducir las emisiones de carbono a través de la reformulación de productos, incluido el cambio a proteínas de origen sostenible e ingredientes de baja intensidad de carbono.
3.
Reducir los residuos y potenciar la circularidad, al impulsar significativamente la reciclabilidad, la compostabilidad y el uso de empaques reutilizables en consonancia con los ambiciosos objetivos de sustentabilidad de empaques de Mars.
Además, trabajaremos en integrar una transformación empresarial inteligente, desde una perspectiva climática, que abarcará desde las prácticas de gestión hasta la participación de asociados, proveedores y socios comerciales que forman parte de este viaje.
Para todas las emisiones residuales que ROYAL CANIN® no pueda eliminar o reducir por completo, invertiremos en créditos de eliminación de carbono certificados de alta calidad. La utilización de créditos de eliminación está alineada con el documento SBTi Net Zero Foundations.
"Creemos que asumir este compromiso audaz de neutralidad de carbono inspirará y movilizará ideas, acciones y resultados nuevos que impactarán de manera positiva y significativa en el planeta y marcarán una diferencia".
- Loïc Moutault, Presidente de Royal Canin
Empaques más sustentables
Como socio principal de la Iniciativa Nueva Economía del Plástico (New Plastics Economy Initiative) de la Fundación Ellen MacArthur (EMF) y signatario de su Compromiso Global para eliminar los desechos plásticos y la contaminación desde su origen, nuestra visión está alineada con la de dicha fundación, con el objetivo de apoyar una economía circular en la que el empaque nunca se convierta en desperdicio. Para 2025, planeamos que todos nuestros empaques de plástico sean reciclables, reutilizables o compostables. Para cerrar el círculo, también incluiremos hasta un 30 % de plástico reciclado posconsumo en nuestros empaques de plástico, lo que dependerá del avance del reciclaje químico al ritmo y la escala que las normas de seguridad alimentaria nos permitan.
Reutilizable
Reciclable
Compostable
Paralelamente a la formulación, estamos repensando nuestro enfoque del empaque, porque creemos que no existe un producto sustentable en un empaque no sustentable.
Apoyamos el rol positivo de las mascotas en la sociedad con la Fundación Royal Canin
Las mascotas hacen del mundo un lugar mejor para nosotros. Creada en 2020, nuestra Fundación financia proyectos que apoyan el rol positivo que tienen las mascotas en la salud y el bienestar de las personas.
"Nuestro propósito es: UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS, porque las mascotas hacen que nuestra vida sea mejor. Es por eso que la Fundación Royal Canin apoya proyectos externos en los que el rol de las mascotas es fundamental para la salud y el bienestar de las personas".
— Fabrice Mathieu, Director Global de Sustentabilidad
Lo que nuestra gente dice acerca de la sustentabilidad
"Nuestro objetivo es evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tanto como podamos. Con este fin, también trabajamos con nuestras cadenas de suministro, ya que sabemos que las materias primas representan el 70 % de nuestras emisiones de carbono".
Cécile Coutens – Presidente de Royal Canin
"Fieles a nuestro enfoque basado en la ciencia, hemos evaluado la huella de carbono de cada una de nuestras 3300 recetas. Ahora, nuestra ambición en materia climática nos ha llevado a iniciar una de las mayores transformaciones en el sector empresarial en los últimos 10 años".
Marion Sarteel - Coordinadora Global de Sustentabilidad
"El valor nutricional de nuestro alimento para mascotas es nuestra principal prioridad. Siempre tratamos de combinarlo con la obtención de materias primas más respetuosas con el medio ambiente. Reemplazaremos el aceite de pescado con aceite de algas en algunas fórmulas para preservar los peces silvestres".
Camille Usseglio – Gerente de Abastecimiento Estratégico de Europa
"Como veterinaria, mi amor por los animales va acompañado del respeto por el planeta. Con el programa "Go Green" liderado por nuestros Asociados, hemos instalado colmenas en nuestro lugar de trabajo con el objetivo de proteger a la abeja negra, una especie en peligro de extinción".
Marie-Anne Hours – Directora de Comunicación Científica de Europa
"Mi trabajo es garantizar una correcta comprensión y precisión de los datos de sustentabilidad para poder realizar un seguimiento confiable de nuestros resultados. Más que nunca, confío en Royal Canin y sus 8000 Asociados para mejorar nuestro impacto social en los ecosistemas".
Géraldine Merat – Coordinadora Global de Sustentabilidad
"Elaboramos recetas utilizando materias primas seleccionadas tanto por sus beneficios nutricionales como por su impacto ambiental. Optimizadas para garantizar el mejor rendimiento nutricional con el menor impacto en nuestra huella de carbono".
Geoffrey Daniel – Gerente de Gestión de Portfolio
"La reciclabilidad es uno de nuestros principales objetivos cuando desarrollamos nuevos empaques. Estoy muy orgullosa de apoyar y contribuir a este viaje hacia la sustentabilidad".
"Creemos firmemente que construir una empresa sustentable depende del valor mutuo que construimos con nuestros stakeholders y para ellos".
Fabrice Mathieu – Gerente Global de Sustentabilidad