Nuestra visión de sustentabilidad

Royal Canin quiere mejorar la vida de las mascotas, poniendo en primer lugar las necesidades de gatos y perros para ayudarlos a alcanzar una salud óptima. Hay más: nuestro enfoque nutricional basado en nutrientes nos permite considerar el impacto ambiental y social de cada receta que desarrollamos para las mascotas, brindándoles, al mismo tiempo, una nutrición de la más alta calidad, beneficios y seguridad. Y nuestro viaje hacia la sustentabilidad no termina ahí: trabajamos sin descanso para mejorar nuestro impacto en las mascotas, el planeta y las personas, al lograr que nuestras actividades sean más sustentables y socialmente responsables.

Los pilares de sustentabilidad que guían a Royal Canin

La salud y el bienestar de perros y gatos es nuestra prioridad, así como también lo es promover el rol positivo que poseen en la sociedad:

- Promover la crianza y tenencia responsable de animales de compañía

- Compartir con el mundo nuestro conocimiento para comprender y cuidar mejor a gatos y perros, y fomentar el cuidado preventivo

- Promover los beneficios que perros y gatos tienen en la salud y el bienestar de las personas a través de la Fundación Royal Canin.

 


Guiados por la ciencia y la innovación, nos esforzamos en garantizar un planeta más sano para las futuras generaciones de mascotas y sus tutores:

- Reduciendo nuestra huella mediante la adquisición de ingredientes más sustentables.

-Reduciendo los residuos e impulsando la circularidad.

- Con la obtención de la certificación de neutralidad de carbono para fines de 2025.


Creemos firmemente que construir un negocio sustentable depende del valor mutuo que construimos con nuestros Asociados y Stakeholders:

- Actuar en conjunto con nuestro proveedor estratégico en todo el mundo para mejorar el impacto ambiental y social en las cadenas de suministro

- Apoyar a nuestros socios profesionales para que logren llevar a cabo sus actividades de manera sustentable y responsable.

- Garantizar que nuestros Asociados estén capacitados y puedan articular nuestra estrategia de sustentabilidad global para el año 2022


NUESTRO ENFOQUE

Nuestro viaje hacia la neutralidad de carbono

Como parte del compromiso de Mars, Incorporated de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en toda su cadena de valor para el año 2050, la marca ROYAL CANIN® se comprometió a obtener la certificación de neutralidad de carbono para 2025, por lo que buscará certificar su primera gama de productos como carbono neutro en 2022.
ROYAL CANIN® planea utilizar el estándar PAS 2060 para la neutralidad de carbono, un estándar sólido y reconocido internacionalmente, de modo que informará de manera transparente y regular las acciones que llevará a cabo para conseguir este objetivo.
Las áreas de acción sobre las que trabajaremos para lograr la neutralidad de carbono para 2025 son las siguientes:

1.

Transición a la electricidad renovable, al utilizar electricidad 100 % renovable en nuestras fábricas y oficinas, al mismo tiempo que reducimos el consumo de energía en general.

2.

Obtención de ingredientes sostenibles, al aprovechar nuestro enfoque basado en nutrientes y reducir las emisiones de carbono a través de la reformulación de productos, incluido el cambio a proteínas de origen sostenible e ingredientes de baja intensidad de carbono.

3.

Reducir los residuos y potenciar la circularidad, al impulsar significativamente la reciclabilidad, la compostabilidad y el uso de empaques reutilizables en consonancia con los ambiciosos objetivos de sustentabilidad de empaques de Mars.

Además, trabajaremos en integrar una transformación empresarial inteligente, desde una perspectiva climática, que abarcará desde las prácticas de gestión hasta la participación de asociados, proveedores y socios comerciales que forman parte de este viaje.

Para todas las emisiones residuales que ROYAL CANIN® no pueda eliminar o reducir por completo, invertiremos en créditos de eliminación de carbono certificados de alta calidad. La utilización de créditos de eliminación está alineada con el documento SBTi Net Zero Foundations.

"Creemos que asumir este compromiso audaz de neutralidad de carbono inspirará y movilizará ideas, acciones y resultados nuevos que impactarán de manera positiva y significativa en el planeta y marcarán una diferencia".

- Loïc Moutault, Presidente de Royal Canin

NUESTRO ENFOQUE

Empaques más sustentables

Como socio principal de la Iniciativa Nueva Economía del Plástico (New Plastics Economy Initiative) de la Fundación Ellen MacArthur (EMF) y signatario de su Compromiso Global para eliminar los desechos plásticos y la contaminación desde su origen, nuestra visión está alineada con la de dicha fundación, con el objetivo de apoyar una economía circular en la que el empaque nunca se convierta en desperdicio. Para 2025, planeamos que todos nuestros empaques de plástico sean reciclables, reutilizables o compostables. Para cerrar el círculo, también incluiremos hasta un 30 % de plástico reciclado posconsumo en nuestros empaques de plástico, lo que dependerá del avance del reciclaje químico al ritmo y la escala que las normas de seguridad alimentaria nos permitan.

Yeniden kullanılabilir simgesi

Reutilizable

Geri dönüştürülebilir simgesi

Reciclable

Gübrelenebilir simgesi

Compostable

Paralelamente a la formulación, estamos repensando nuestro enfoque del empaque, porque creemos que no existe un producto sustentable en un empaque no sustentable.

Emmanuel Potier de la Houssaye, Jefe de Producción de Empaque
NUESTRO ENFOQUE

Apoyamos el rol positivo de las mascotas en la sociedad con la Fundación Royal Canin

Las mascotas hacen del mundo un lugar mejor para nosotros. Creada en 2020, nuestra Fundación financia proyectos que apoyan el rol positivo que tienen las mascotas en la salud y el bienestar de las personas.

Más información sobre nuestra Fundación

"Nuestro propósito es: UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS, porque las mascotas hacen que nuestra vida sea mejor. Es por eso que la Fundación Royal Canin apoya proyectos externos en los que el rol de las mascotas es fundamental para la salud y el bienestar de las personas".

— Fabrice Mathieu, Director Global de Sustentabilidad

Lo que nuestra gente dice acerca de la sustentabilidad


"Nuestro objetivo es evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tanto como podamos. Con este fin, también trabajamos con nuestras cadenas de suministro, ya que sabemos que las materias primas representan el 70 % de nuestras emisiones de carbono".

Cécile Coutens – Presidente de Royal Canin


Cécile Coutens'un Portre Fotoğrafı

"Fieles a nuestro enfoque basado en la ciencia, hemos evaluado la huella de carbono de cada una de nuestras 3300 recetas. Ahora, nuestra ambición en materia climática nos ha llevado a iniciar una de las mayores transformaciones en el sector empresarial en los últimos 10 años".

Marion Sarteel - Coordinadora Global de Sustentabilidad


Marion Sarteel'in portre fotoğrafı

"El valor nutricional de nuestro alimento para mascotas es nuestra principal prioridad. Siempre tratamos de combinarlo con la obtención de materias primas más respetuosas con el medio ambiente. Reemplazaremos el aceite de pescado con aceite de algas en algunas fórmulas para preservar los peces silvestres".

Camille Usseglio – Gerente de Abastecimiento Estratégico de Europa


Camille Usseglio'nun portre fotoğrafı

"Como veterinaria, mi amor por los animales va acompañado del respeto por el planeta. Con el programa "Go Green" liderado por nuestros Asociados, hemos instalado colmenas en nuestro lugar de trabajo con el objetivo de proteger a la abeja negra, una especie en peligro de extinción".

Marie-Anne Hours – Directora de Comunicación Científica de Europa


Marie-Anne Hours'ın portre fotoğrafı

"Mi trabajo es garantizar una correcta comprensión y precisión de los datos de sustentabilidad para poder realizar un seguimiento confiable de nuestros resultados. Más que nunca, confío en Royal Canin y sus 8000 Asociados para mejorar nuestro impacto social en los ecosistemas".

Géraldine Merat – Coordinadora Global de Sustentabilidad


Geraldine Merat'ın portre fotoğrafı

"Elaboramos recetas utilizando materias primas seleccionadas tanto por sus beneficios nutricionales como por su impacto ambiental. Optimizadas para garantizar el mejor rendimiento nutricional con el menor impacto en nuestra huella de carbono".

Geoffrey Daniel – Gerente de Gestión de Portfolio


Geoffrey Daniel'ın portre fotoğrafı

"La reciclabilidad es uno de nuestros principales objetivos cuando desarrollamos nuevos empaques. Estoy muy orgullosa de apoyar y contribuir a este viaje hacia la sustentabilidad".

Anne-Laure Lebeux – PMO Global de Empaque
Anne-Laure Lebeux'nun portre fotoğrafı

"Creemos firmemente que construir una empresa sustentable depende del valor mutuo que construimos con nuestros stakeholders y para ellos".

Fabrice Mathieu – Gerente Global de Sustentabilidad


Fabrice Mathieu'nun portre fotoğrafı