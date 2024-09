3. ¿Qué raza te conviene?

Tanto si es la primera vez que tienes un gato como si no, elegir el gato adecuado para ti es una decisión importante. Tómate tu tiempo; no hay que precipitarse. He aquí algunas cuestiones a tener en cuenta:

1. Edad: ¿preferirías un gatito o un gato?

2. Sexo: ¿preferirías un felino macho o hembra?

3. Personalidad: ¿buscas un gato con mucha energía, cariñoso o independiente?

4. Miembros de la familia: ¿tienes hijos u otras mascotas que puedan influir en tu decisión?

5. Aseo: ¿cuánto tiempo estás dispuesto a dedicar al aseo de tu gato? Piensa en las uñas, los dientes, el cepillado...

6. Espacio habitable: ¿tienes un jardín cerrado del que tu futuro gato podría beneficiarse? Si no, busca un gato de interior.

Cuando decidas qué gato debes tener, recuerda que es una relación de dar y recibir. El entorno y el afecto que ofrezcas a tu futuro gato son igual de importantes que la forma en que enriquecerá tu vida.